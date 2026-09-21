Kim Kardashian es diagnosticada con esofagitis, una enfermedad ligada a la muerte de su padre

Para las hermanas Kardashian, la muerte de su padre sigue siendo uno de los episodios más dolorosos de sus vidas, Robert Kardashian falleció en 2003, a los 59 años, tras ser diagnosticado con cáncer de esófago.

Hoy, Kim Kardashian vuelve a recordar la muerte desde otra perspectiva, pues tras ser hospitalizada de emergencia, la empresaria ha sido diagnosticada con esofagitis, una noticia que reveló en el trailer de la octava temporada de The Kardashians y que provocó preocupación entre sus familiares.

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Kim Kardashian habla de su diagnóstico de esofagitis

Kim aparece hospitalizada y siendo atendida por personal médico, luego de revelar su diagnóstico: “Tengo algo llamado esofagitis”. Sin embargo, hasta ahora, no se ha revelado la gravedad de su estado ni el tratamiento que está siguiendo, aunque su diagnóstico ha generado preocupación en su familia.

La octava de The Kardashian se estrenará el próximo 8 de octubre, donde Kim podría revelar más detalles sobre su diagnóstico así como el tratamiento que está siguiendo para mejorar su condición.

¿La vida de Kim Kardashian está en riesgo?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la esofagitis es la inflamación de los tejidos que recubren el esófago, el tubo muscular que transporta los alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago, y para diagnosticarla, los especialistas pueden recurrir a diferentes pruebas, entre ellas una endoscopia.

Sin embargo, la esofagitis y el cáncer de esófago son enfermedades distintas, aunque se debe tratar de forma adecuada antes de desarrollar la esofagitis crónica, especialmente cuando está relacionada con el reflujo ácido, pues puede favorecer el desarrollo del esófago de Barrett, una condición que aumenta el riesgo de cáncer de esófago.

Centro Robert G. Kardashian para la Salud Esofágica, fundado por las Kardashian

Desde la muerte de Robert Kardashian, sus hijas han mantenido presente su legado, y en 2019, Kim, Kris, Kourtney, Khloé, Kendall y otros miembros de la familia Kardashian-Jenner ayudaron a inaugurar en Los Ángeles el Centro Robert G. Kardashian para la Salud Esofágica de UCLA, dedicado a la atención e investigación de enfermedades del esófago.

“Tengo amigos a los que he remitido al Robert G. Kardashian Center, y les ha salvado la vida”, compartió Kim en 2024 en el quinto aniversario de la fundación del centro. “Me enorgullece oírles estar tan agradecidos de haber encontrado un lugar dedicado a lo único que les ayudaría”.

En un episodio de 2025 de The Kardashians, Kim dijo que sentía que el centro sería motivo de orgullo para su difunto padre.

“Hay algunas cosas en la vida de las que mi padre estaría muy orgulloso de nosotros y esta es definitivamente una de ellas. No pudimos salvarle la vida con esta nueva tecnología y con el acceso a estos médicos, pero ahora podemos ayudar a salvar vidas de otras personas”, dijo.