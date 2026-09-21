¿Quién era la novia de Presley Gerber? Esto se sabe de su vida amorosa antes de su muerte

Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, falleció el domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación, el joven había seguido los pasos de su madre como modelo y trabajó para importantes firmas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

Sin embargo, uno de los aspectos que está llamando la atención, es la vida personal de Presley, y en particular, la sentimental, pues muchos se preguntan si el modelo estaba en una relación antes de morir, o quiénes fueron las mujeres que formaron parte de su vida.

Historial amoroso de Presley Gerber: quiénes fueron sus novias y su gran amor

Presley Gerber se caracterizó por mantener su vida sentimental de bajo perfil; sin embargo, sí hay registros de algunos de sus romances con modelos, e incluso se especula sobre quién de ellas pudo haber sido su gran amor.

Lexi Wood, la novia más conocida de Presley Gerber

Una de las relaciones más conocidas de Presley Gerber fue con la modelo Lexi Wood, con quien inició un romance a finales de 2022, para muchos, la modelo fue el gran amor del hermano de Kaia Gerber por la gran exposición mediática que tuvo con ella.

Ambos hicieron pública su relación en Instagram y compartieron fotografías juntos, además de mostrarse como pareja en distintos eventos, incluso asistieron a una fiesta de Halloween organizada por Cindy Crawford y Rande Gerber y posteriormente fueron vistos junto a la familia de Presley en Malibú.

Sin embargo, su relación fue muy breve, en diciembre de 2022 comenzaron a circular reportes sobre su separación y una fuente citada por E! News aseguró que ambos se dieron cuenta rápidamente de que la relación no tendría un futuro a largo plazo.

Después de la ruptura, las publicaciones que ambos habían compartido sobre su romance fueron eliminadas o modificadas, por lo que su relación quedó como uno de los capítulos sentimentales más visibles de la vida de Presley.

Lexi Wood, la novia más conocida de Presley Gerber Michael Kovac/Getty Images for Casamigos

Otras novias de Presley Gerber

Presley tuvo otros romances, aunque menos mediáticos, por lo que los detalles son mucho más escasos.

Isabella Jones

Se dice que Jones fue la última novia de Presley antes de morir, la pareja comenzó a salir en 2024 y a principios de 2025 compartieron un viaje familiar junto a la familia de Gerber en México; sin embargo mantuvieron un perfil bajo hasta el fin de su relación.

Hana Cross

Presley fue visto saliendo en diferentes citas con la modelo, conocida también por haber sido una de las parejas sentimentales de Brooklyn Beckham, comenzaron a salir en 2022 y ese mismo año terminó su corto romance.

Sydney Brooke

El modelo fue relacionado sentimentalmente con ella en 2020, en una etapa en la que ambos fueron vistos compartiendo momentos de manera más discreta y alejados de los reflectores de la industria de la moda.

Charlotte D’Alessio

Presley mantuvo una de sus relaciones más duraderas y formales con esta modelo canadiense, comenzaron a salir en 2017 y fueron fotografiados en varias ocasiones por paparazzis, y desfilaron juntos en las pasarelas hasta el fin de su romance en 2019.

Cayley King

Fue una de las primeras parejas con las que Gerber mantuvo un romance públicamente conocido, justo cuando comenzaba a ganar reconocimiento como modelo y a abrirse camino en la industria de la moda en Los Ángeles.