Dulce María nos presenta a Fernanda, la hermosa bebé que llegó para complementar a su familia

POR LUCÍA ALARCÓN DE ZAMACONA.

FOTOS: ALEJANDRO SALINAS.

STYLIST DULCE MARÍA: GABRIELA EHRENBERG.

STYLIST PACO, MARÍA PAULA Y FERNANDA: ADRIANA AYALA-BELCHEZ.

MAKE UP: CARLOS MORALES.

HAIR: GERARDO MALDONADO.

Alejada –por ahora– de la música, la actuación y los conciertos masivos, la también actriz Dulce María nos platica sobre esta nueva etapa: la de mamá de dos, en la que su fortaleza, madurez y amor incondicional la sostienen como pilar de una familia por la que, asegura, todo, absolutamente todo, vale la pena.

Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de tu familia. Nos encanta verte en esta etapa de mamá después de tener tantos años de conocerte…

Muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir esta primicia exclusiva con ustedes. Sé que le va a dar muchísimo gusto a mucha gente que nos quiere y que ha estado cerca de nosotros.

¿Cómo estás viviendo esta llegada de tu segunda hija, Fer? ¿Y qué ha sido lo más emocionante de este nuevo capítulo?

Les agradezco muchísimo este espacio, porque para nosotros es muy importante presentar a nuestra pequeña hija que llega a completar a la familia. Realmente decía que a los 40 cerraba la fábrica sí o sí. Cumplí 40 en diciembre y en julio nos enteramos que estábamos esperando una niña.

Fue como una mezcla de muchas emociones, porque tenía ganas de darle una hermanita o hermanito a María Paula, y volver a ser mamá. La primera vez fue en la pandemia y no vi a nadie, ni siquiera pude comprarle ropa porque todo era online

¿Y cómo viviste ese primer embarazo?

No podía ver a nadie. Fue un embarazo muy raro, muy retador, porque fue en plena pandemia y todo era completamente diferente. Esta vez ha sido muy distinto, porque sí pude hacer otras cosas. Tampoco creas que fui la más sociable, pero sí pude salir a comprarle cositas y, sobre todo, estar rodeada de mi familia y de la gente más cercana. Eso fue muy bonito.

Para mí, una de las cosas más emocionantes de este embarazo ha sido ver a María Paula como hermana mayor. Me acuerdo que cuando iba al hospital para tenerla, pensaba: “¿Cómo? Este es el último momento que somos ella y yo; a partir de aquí ya no va a volver a ser lo mismo”. Por un lado, estaba muy emocionada de que tuviera una hermanita, pero, al mismo tiempo, sabía que nuestra dinámica iba a cambiar. Éramos Paco, María Paula y yo, y ahora somos cuatro.

Me siento muy emocionada porque Fernanda fue un regalo. Aunque no fue algo que planeáramos, sí lo deseábamos muchísimo. Siempre decíamos: “Si nos la mandan antes de que yo cumpla 40, perfecto”. Y así fue. La verdad es que ha sido un regalo muy grande para nuestra familia.

¿Cómo fue descubrir que estabas embarazada?

Fue un poco raro porque nosotros estábamos abiertos a la posibilidad de tener otro bebé, pero siempre habíamos pensado que, una vez que cumpliera 40, cerrábamos la fábrica.

Estábamos muy felices con María Paula y, a finales de 2024, nos llevamos una sorpresa y una alegría inmensa al enterarnos de que estaba embarazada. No lo estábamos buscando, pero nos hizo muy felices.

Desafortunadamente, fue también una etapa muy triste, que todavía no termino de asimilar, porque perdimos a un bebé cuando tenía casi tres meses de embarazo. Fue horrible, muy doloroso para todos. Fue algo muy fuerte que nunca había vivido en carne propia; si acaso, lo había vivido de cerca con alguien de mi familia o con alguna amiga, pero nunca me había pasado a mí. Es algo durísimo.

Considero que lo más difícil fue que, cuando tienes un primer bebé, muchas veces el miedo está presente porque todo es nuevo. Pero yo pensaba que, para el segundo, ya sabía cómo era y que todo iba a salir bien. Entonces, vivir una pérdida así fue algo que nunca imaginé.

¿Cómo viviste esa etapa?

Llegó en un momento en el que estaba retomando mi carrera. Acababa de hacer un concierto de Belanova, donde canté “Rosa Pastel”, y había grabado otras cosas. Y justo unos días después me enteré de que estaba embarazada. Entonces puse una pausa a mi vida para ser mamá y dedicarme a eso.

Después perdimos al bebé, y ahí fue cuando sentí que todo se detenía otra vez. Fue muy duro tratar de entender qué quería Dios o hacia dónde tenía que ir mi vida. Me tomó unos meses procesarlo. En mi cabeza pensé: “Bueno, ya no voy a ser mamá, ni ahorita ni nunca”. Me costó mucho trabajo salir de ahí.

Poco a poco, con el paso de los meses y con terapia, empecé a pensar: “Me voy a dedicar otra vez a mi carrera”. Y regresé a la música, que siempre ha sido un refugio para mí, algo muy noble donde puedo escribir y soltar cosas. Saqué un sencillo que se llamaba Jaula de oro y todo empezó a ir muy bien. En junio hice un junket padrísimo y, en julio, nos fuimos de viaje sin saber que sería nuestro último viaje siendo tres.

Fuimos Paco, María Paula y yo a Austin, en un road trip padrísimo, y de repente me empecé a sentir fatal, muy, muy mal. Decía: “¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? ¡No sé!”. Total, regresamos a México y me hice una prueba de embarazo: salí positiva.

No podía creerlo. Justo acababa de tomar la decisión de retomar mi carrera y, de pronto, la vida me estaba poniendo nuevamente frente a la posibilidad de ser mamá. Fue un momento de muchas emociones, pero también de asimilarlo y decirme: “Está bien, va a estar todo bien”

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