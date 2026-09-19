Con tan solo 19 años de edad, Aran Murphy ha decidido seguir los pasos de su padre y conquistar Hollywood, el hijo menor de Cillian Murphy, ya ha comenzado a demostrar su talento en algunas producciones que están por estrenarse.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención, es el gran parecido que existe entre padre e hijo, pues los fans están convencidos de que Aran no sólo comparte rasgos físicos con Cillian, también similitudes en la voz y en su expresión corporal.

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Aran Murphy se hace viral por su gran parecido con su papá Cillian Murphy

El viernes 11 de septiembre, Aran Murphy hizo una poco habitual aparición en la alfombra roja durante el estreno de Youth, la nueva serie de HBO en la que participa, y para su gran momento eligió un look causal, con un suéter de punto con recortes estratégicos sobre una camisa blanca, pantalón negro y zapatos del mismo color.

Sin embargo; más allá de su debut, el joven de 19 años llamó especialmente la atención por su gran parecido con su famoso padre mientras posaba ante las cámaras, con sus ojos azules y cabello castaño que son idénticos a los de Cillian.

Aran Murphy, quién es el hijo de Cillian Murphy que es idéntico a él y comienza a brillar como actor Jonathan Brady - PA Images/PA Images via Getty Images

Aran Murphy: quién es el hijo de Cillian Murphy que se parece a él y sigue sus pasos en Hollywood

Aran es el hijo menor del ganador del Oscar, Cillian Murphy, y de la artista visual Yvonne McGuinness, nació en julio de 2007 y tiene un hermano mayor llamado Malachy, que nació en 2005.

El año pasado se dio a conocer que Aran se había incorporado al elenco de WAR, una próxima coproducción de HBO y Sky en la que también participan Dominic West y Sienna Miller, su agencia de talentos anunció la noticia en Instagram con una fotografía del joven, en la que nuevamente destacó su sorprendente parecido con su padre.

Aunque WAR representa su debut en televisión, Aran ya cuenta con experiencia en el cine, pues en 2022 participó en la película Lola y próximamente aparecerá en Klara and the Sun, dirigida por Taika Waititi, junto a Jenna Ortega y Amy Adams.

En marzo de 2024, Aran también acompañó a su padre, su madre y su hermano mayor, Malachy, en la alfombra roja de los Oscar, donde Cillian ganó el premio a Mejor Actor por su actuación en Oppenheimer.