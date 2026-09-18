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Nicolás Buenfil habla de su relación con su padre y revela si ya conoce a su abuelo

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, ha llamado la atención por compartir detalles de su vida familiar, especialmente sobre el acercamiento que ha tenido con su padre, Ernesto Zedillo Jr., y su deseo de conocer a su abuelo paterno, el expresidente de México Ernesto Zedillo.

Septiembre 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Durante los últimos meses, Nicolás Buenfil ha comenzado una nueva etapa en su relación con Ernesto Zedillo Jr., con quien mantuvo distancia durante varios años.

En enero de este año, el joven fue captado conviviendo con su padre en un centro comercial de la Ciudad de México. Las imágenes mostraron a ambos compartiendo una salida cotidiana, un momento que llamó la atención por el acercamiento familiar que representa.

En declaraciones retomadas por medios de entretenimiento, Nicolás habló de aquella convivencia y explicó que se encontraba pasando el rato con su papá. Incluso compartió que fueron por una crepa.

La escena se sumó a otras señales públicas de que padre e hijo han comenzado a fortalecer su vínculo.

La pregunta sobre si Nicolás ya tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo paterno también ha formado parte de sus recientes declaraciones.

En diciembre de 2025, el joven expresó públicamente su deseo de conocer al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, sin embargo, Nicolás reconoció que todavía no lo conocía y que le gustaría tener un encuentro con él.

Nicolás, quien ha crecido bajo la atención mediática por ser hijo de Erika Buenfil, ha mostrado interés en construir sus propios vínculos familiares y compartir algunos aspectos de su vida personal.

Su acercamiento con Ernesto Zedillo Jr. y su interés por conocer a su abuelo han despertado curiosidad entre quienes siguen la trayectoria del joven, aunque los detalles de su vida familiar permanecen, en buena medida, dentro del ámbito privado.

Nicolás Buenfil
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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