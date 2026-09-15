El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026: “Era mi mamá”

Los Emmy 2026 vivieron uno de sus momentos más emotivos cuando Macaulay Culkin subió al escenario para rendir homenaje a Catherine O’Hara, quien murió el pasado 30 de enero a los 71 años. El actor estuvo acompañado por Dan Levy y Annie Murphy, quienes interpretaron a los hijos de O’Hara en Schitt’s Creek.

El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026 Chloe Kern/WireImage

Macaulay Culkin recuerda a su “mamá” de Mi pobre angelito

La conexión entre Culkin y O’Hara comenzó hace más de tres décadas. La actriz interpretó a Kate McCallister, madre de Kevin McCallister, en Home Alone de 1990 y nuevamente en Home Alone 2: Lost in New York de 1992. Sin embargo, sus palabras en los Emmy dejaron claro que el vínculo entre ambos trascendió la pantalla.

Hay todo tipo de palabras que podría usar para describir a Catherine. Era alentadora, cálida, divertida, pero la palabra que me viene a la mente es ‘mamá’. Macaulay Culkin

El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026. Rich Polk/Variety via Getty Images

El actor explicó que O’Hara continuó presente en su vida muchos años después de terminar las películas y recordó que siempre estuvo para él cuando la necesitó. Incluso aprovechó el momento para pedir al público que llamara a sus madres y les demostrara su cariño. Mientras Culkin hablaba desde el escenario, las cámaras captaron a su pareja, Brenda Song, visiblemente emocionada entre el público.