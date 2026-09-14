¿Quién es el futuro esposo de Lady Gaga? Todo sobre Michael Polansky, el papá de su primer hijo

El pasado 11 de septiembre medios como Page Six y People dieron a conocer la noticia de que Lady Gaga le había dado la bienvenida a su primer hijo junto a su prometido Michael Polansky, dos años después de haberse comprometido.

La pareja, que fue vinculada sentimentalmente por primera vez a finales de 2020, se comprometió en 2024 y ahora disfruta de una nueva etapa al convertirse en padres; sin embargo, hasta el momento, ambos han optado por mantener en privado los detalles sobre su bebé, por lo que no han revelado su sexo, nombre ni la fecha exacta de su nacimiento.

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Michael Polansky, quién es el padre del hijo de Lady Gaga y su prometido

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Michael Polansky estudió en la Universidad de Harvard entre 2002 y 2006, donde obtuvo un título en Matemáticas Aplicadas e Informática.

Actualmente, se desempeña como empresario y emprendedor, con participación en distintas compañías y organizaciones sin fines de lucro, y en 2022, cofundó Outer Biosciences, una empresa enfocada en la investigación y el desarrollo de soluciones para la salud de la piel.

Su trayectoria también está vinculada con la filantropía, en 2015, Polansky cofundó la Parker Foundation junto a Sean Parker, empresario y cofundador de Facebook y Napster, y desde entonces, ha ocupado el cargo de director ejecutivo de la organización, cuyo trabajo se centra en impulsar iniciativas relacionadas con la salud pública global, las ciencias de la vida y la participación cívica.

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Historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky

Lady Gaga y Michael Polansky hicieron pública su relación en febrero de 2020, después de pasar juntos el fin de semana del Super Bowl en Miami, la cantante confirmó el romance al compartir una fotografía de ambos en un barco, mientras Polansky la acompañó y apoyó durante los eventos previos a su presentación, y durante esos días, la pareja también fue vista mostrando abiertamente su afecto y luciendo muy feliz.

Además de su faceta empresarial, Polansky forma parte de la junta directiva del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, dedicado a impulsar la investigación contra el cáncer, y su compromiso con la filantropía también habría sido uno de los puntos que lo acercaron a Gaga, con quien ha colaborado en distintas iniciativas benéficas, entre ellas el concierto One World: Together at Home, organizado por la cantante para recaudar fondos.

Lady Gaga ya contemplaba la posibilidad de casarse cuando comenzó su relación con Michael Polansky, según reveló durante una entrevista en Good Morning America en marzo de 2025.

“Quería el matrimonio y los hijos más que nada”, dijo. “Michael voló a Las Vegas cuando yo hacía mi espectáculo para llevarme a nuestra primera cita y, antes de sentarnos, le dije: '¿Quieres casarte y tener hijos?’ Y él dijo: ‘Sí, quiero.’ Y yo le dije: ‘Vale, genial, ¿quieres champán?’ Y él dijo: ‘Claro’“.