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¿Quién es Cameron Fuller, el esposo de Phoebe Dynevor? Todo sobre el productor y su boda al estilo ‘Bridgerton’

Phoebe Dynevor encontró a su propio duque, la actriz de Bridgerton se casó con Cameron Fuller en una romántica ceremonia celebrada en Francia.

Septiembre 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Cameron Fuller, el esposo de Phoebe Dynevor? Todo sobre el productor y su boda al estilo ‘Bridgerton’

¿Quién es Cameron Fuller, el esposo de Phoebe Dynevor? Todo sobre el productor y su boda al estilo ‘Bridgerton’

Getty Images

Phoebe Dynevor pasó de protagonizar un romance de época para vivir su propia historia de amor junto a Cameron Fuller, la pareja que comenzó a salir en 2023 y se comprometió un año después, finalmente se dió el “sí, quiero” en una ceremonia al estilo Bridgerton.

Antes de su boda, Phoebe celebró una glamurosa despedida de soltera en Londres, su ciudad natal, y su hermana Hattie compartió algunas fotografías de la celebración en Instagram.

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Phoebe Dynevor se casó con el productor Cameron Fuller en Francia

De acuerdo con el medio The Sun, la actriz de Bridgerton, de 31 años, y el productor de cine, de 30, se casaron el sábado 5 de septiembre en una histórica finca del siglo XVIII ubicada en la región de Provenza, Francia.

Phoebe y Cameron se casaron el sábado y no podrían estar más felices. Llevaba meses planeando esta boda con su madre Sally, y al final resultó absolutamente perfecto”, dijo una fuente a The Sun.

La fuente continuó: “Phoebe visitó el lugar el año pasado con Cameron y se enamoró de él. Es tan apartado y visualmente muy bonito. Dijeron sus votos delante de sus amigos y familiares antes de tomar una comida, con bebidas y baile por la noche”.

¿Quién es Cameron Fuller, esposo de Phoebe Dynevor?

Nacido el de octubre de 1993, Cameron Fuller es hijo del también productor, Brad Fuller y Alexandra Fuller, realizó sus estudios de de teatro en la University of Southern California y, aunque comenzó frente a las cámaras, poco a poco ha desarrollado una carrera detrás de ellas.

Entre sus trabajos como actor se encuentran participaciones en series como The Last Ship, Insecure, Into the Dark y The Goldbergs. También apareció en producciones cinematográficas como Drop y The Astronaut.

A pesar de ser hijo de un reconocido director, Cameron ha seguido sus propios pasos dentro de la industria y actualmente trabaja como productor en Platinum Dunes, la compañía vinculada a su padre.

Además de su trabajo en cine y televisión, durante una etapa Fuller también tuvo presencia en YouTube junto al actor Gregg Sulkin, con quien compartió un canal, y antes de salir con la actriz de Bridgerton, también estuvo relacionado con la actriz Lucy Hale.

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