¿Quién es Jessica Pegula? La tenista heredera de una fortuna multimillonaria que quiere hacer historia

Jessica Pegula vuelve a estar entre las protagonistas del US Open 2026. A sus 32 años y como número 3 del mundo, la estadounidense alcanzó por tercer año consecutivo las semifinales del Grand Slam de Nueva York, donde este jueves 10 de septiembre enfrenta a Aryna Sabalenka, número uno del ranking y bicampeona defensora.

¿Quién es el padre de Jessica Pegula?

Terry Pegula construyó su fortuna en la industria del petróleo y el gas. En 1983 fundó East Resources y, décadas después, vendió gran parte de los activos de la compañía a Royal Dutch Shell por US$4,700 millones. Su patrimonio está estimado actualmente en alrededor de US$11,800 millones.

Posteriormente llevó sus inversiones al deporte. En 2011 adquirió a los Buffalo Sabres de la NHL por US$189 millones y, en 2014, compró a los Buffalo Bills de la NFL por US$1,400 millones. En conjunto, desembolsó aproximadamente US$1,589 millones por ambas franquicias.

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Jessica Pegula ha construido su propio éxito

A pesar de haber crecido dentro de una familia multimillonaria, Jessica ha conseguido que su nombre tenga peso propio. Llegó al número 3 del ranking mundial de singles y al número uno en dobles, además de disputar su primera final de Grand Slam precisamente en el US Open 2024.

Su carrera también le ha generado una fortuna independiente de la de sus padres. La WTA registra más de US$23 millones en premios acumulados hasta la primera mitad de 2026, cifra que continúa aumentando con sus resultados esta temporada.

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Ahora Pegula tiene otra oportunidad de acercarse al título que se le escapó en 2024. Su rival será nuevamente Sabalenka, quien la derrotó en aquella final y también en las semifinales del US Open 2025. Sin embargo, la estadounidense ha ganado dos de sus últimos tres enfrentamientos contra la número uno del mundo.