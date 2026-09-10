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Lucerito Mijares rompe el silencio sobre su salud tras ser hospitalizada: “Estoy bien”

La cantante de 21 años confirmó que fue operada de apendicitis y aseguró que la intervención fue sencilla, luego de que circularan versiones que generaron preocupación entre sus seguidores.

Septiembre 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Durante los últimos días, la salud de Lucerito Mijares generó preocupación entre sus seguidores después de que trascendiera que la joven cantante había sido hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México. Ahora, fue ella misma quien decidió poner fin a las especulaciones y revelar qué ocurrió.

A través de una historia publicada en Instagram, la hija de Lucero y Manuel Mijares confirmó que efectivamente tuvo que ingresar al hospital y que fue sometida a una cirugía debido a una apendicitis.

Con un mensaje dirigido directamente a sus seguidores, Lucerito quiso transmitir tranquilidad y agradecer las muestras de cariño que recibió mientras se conocía la noticia de su hospitalización.

“Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, los que me mandaron mensaje, los que se preocuparon”, explicó la intérprete.

Posteriormente, confirmó el motivo de su intervención médica: tuvo apendicitis y fue operada.

La joven describió el procedimiento como algo sencillo y aseguró que todo salió bien, descartando así las versiones más alarmistas que comenzaron a circular en redes sociales.

Fiel a su personalidad cercana y espontánea, la cantante también aprovechó el momento para pedir a sus seguidores que no den crédito a las versiones que circulan en internet sin confirmación.

“No se crean chismes raros que andan luego rondando por ahí”, señaló, dejando claro que decidió hablar personalmente para aclarar lo sucedido.

Su aparición también sirvió para confirmar que el episodio médico no tuvo la gravedad que algunas versiones habían sugerido inicialmente.

Lucerito Mijares
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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