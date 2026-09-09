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Él es Indiana Affleck, el guapo sobrino de Ben Affleck que conquistó Venecia

El hijo mayor de Casey Affleck y Summer Phoenix acaparó miradas en el Festival de Cine de Venecia, donde presentó Company junto a su padre y apareció en la alfombra roja con su famoso tío.

Septiembre 09, 2026 • 
Tania Franco
Él es Indiana Affleck, el guapo sobrino de Ben Affleck que conquistó Venecia

JB Lacroix/FilmMagic

Una nueva generación de los Affleck está llamando la atención en Hollywood. Indiana Affleck, sobrino de Ben Affleck e hijo de Casey Affleck, se convirtió en uno de los protagonistas inesperados del Festival de Cine de Venecia tras aparecer junto a su familia en la premiere de Company.

Él es Indiana Affleck, el guapo sobrino de Ben Affleck que conquistó Venecia

Anadolu/Anadolu via Getty Images

¿Quién es Indiana Affleck?

Indiana tiene 22 años y es el hijo mayor de Casey Affleck y la actriz Summer Phoenix. Tiene un hermano menor, Atticus Affleck, de 18 años, y ambos forman parte del elenco de Company, la nueva película dirigida y coescrita por su padre.

Él es Indiana Affleck, el guapo sobrino de Ben Affleck que conquistó Venecia

Daniele Venturelli/WireImage

Casey reveló que Indiana permaneció durante el rodaje colaborando también detrás de cámaras, desde cargar equipo de iluminación hasta ayudar en otras tareas de la producción. El director describió trabajar con sus dos hijos como una de las mejores experiencias profesionales de su vida.

Él es Indiana Affleck, el guapo sobrino de Ben Affleck que conquistó Venecia

Jacopo Raule/FilmMagic

Para la premiere del filme, Indiana apareció junto a Casey y Ben Affleck, protagonizando una poco común reunión familiar frente a las cámaras. El joven destacó con un traje negro de doble botonadura decorado con detalles de encaje blanco, mientras posaba junto a su padre y su famoso tío.

Festival de Cine Festival de Venecia Ben Affleck
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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