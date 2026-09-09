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José Alberto “Poti” Gómez Millar se comprometió con María Fernanda Ramírez Hernández

El empresario cancunense le pidió matrimonio a su novia, la psicóloga potosina, en un escenario fantástico: Saint-Tropez.

Septiembre 09, 2026 • 
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Bajo un majestuoso cielo teñido de dorado y con el mar Mediterráneo como testigo eterno, José Alberto “Poti” Gómez Millar tiernamente se arrodilló para pedirle matrimonio a María Fernanda “Marifer” Ramírez Hernández en Saint-Tropez, el exclusivo puerto de la Riviera Francesa que ha sido cuna de romances legendarios. Ahí, con un horizonte con veleros y nubes doradas, su íntima propuesta marcó un capítulo muy importante para su historia de amor.

Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y con el murmullo de las olas de fondo, “Marifer” respondió con un emotivo “sí”. Una breve palabra que reafirma su compromiso de pareja y que es el inicio de una nueva fase en su relación: la de construir juntos un proyecto de vida basado en el amor, la complicidad y los sueños compartidos.

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Tras la romántica propuesta, la pareja se fundió en un emotivo abrazo. Ella lucía radiantemente emocionada, enfundada en un vestido de encaje de estilo boho con apertura en el torso. A través de sus redes sociales, “Marifer” le dedicó unas tiernas palabras a su prometido: “siempre fuiste tú. siempre fue así. No hay palabras que alcancen a explicar lo que siento por nosotros. Te amo con mi vida entera”.

¡Habrá boda!

Nacido en Cancún en 1992 e hijo del reconocido empresario y pionero Pepe Gómez, “Poti” ha construido con pasión, disciplina y visión un imperio propio: es Director General de Grupo Quequi, fundador de las firmas Qué Fórmula! y Qué Limpio!, empresas especializadas en servicios integrales de limpieza. Además, es creador de la exitosa promotora “Poti Gómez Presenta”, hoy referente del entretenimiento en el sureste mexicano.

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Pero, más allá de los reflectores, el empresario es reconocido por su calidez humana y su vocación de servicio: un emprendedor cercano a su comunidad, que impulsa el desarrollo del sureste mexicano y que encuentra en la generosidad una extensión natural de su éxito, ganándose el cariño y el respeto de quienes lo rodean.

“Marifer”, psicóloga originaria de San Luis Potosí, encontró en “Poti” al compañero de vida que comparte su sensibilidad, su complicidad y su ambición, consolidando juntos una historia de amor genuina.

¡Enhorabuena a los futuros esposos!

INSTAGRAM

José Alberto Gómez Millar @potigomezmillar

María Fernanda Ramírez Hernández @mariferramirezh

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