José Alberto “Poti” Gómez Millar se comprometió con María Fernanda Ramírez Hernández

Bajo un majestuoso cielo teñido de dorado y con el mar Mediterráneo como testigo eterno, José Alberto “Poti” Gómez Millar tiernamente se arrodilló para pedirle matrimonio a María Fernanda “Marifer” Ramírez Hernández en Saint-Tropez, el exclusivo puerto de la Riviera Francesa que ha sido cuna de romances legendarios. Ahí, con un horizonte con veleros y nubes doradas, su íntima propuesta marcó un capítulo muy importante para su historia de amor.

Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y con el murmullo de las olas de fondo, “Marifer” respondió con un emotivo “sí”. Una breve palabra que reafirma su compromiso de pareja y que es el inicio de una nueva fase en su relación: la de construir juntos un proyecto de vida basado en el amor, la complicidad y los sueños compartidos.

Tras la romántica propuesta, la pareja se fundió en un emotivo abrazo. Ella lucía radiantemente emocionada, enfundada en un vestido de encaje de estilo boho con apertura en el torso. A través de sus redes sociales, “Marifer” le dedicó unas tiernas palabras a su prometido: “siempre fuiste tú. siempre fue así. No hay palabras que alcancen a explicar lo que siento por nosotros. Te amo con mi vida entera”.

¡Habrá boda!

Nacido en Cancún en 1992 e hijo del reconocido empresario y pionero Pepe Gómez, “Poti” ha construido con pasión, disciplina y visión un imperio propio: es Director General de Grupo Quequi, fundador de las firmas Qué Fórmula! y Qué Limpio!, empresas especializadas en servicios integrales de limpieza. Además, es creador de la exitosa promotora “Poti Gómez Presenta”, hoy referente del entretenimiento en el sureste mexicano.

Pero, más allá de los reflectores, el empresario es reconocido por su calidez humana y su vocación de servicio: un emprendedor cercano a su comunidad, que impulsa el desarrollo del sureste mexicano y que encuentra en la generosidad una extensión natural de su éxito, ganándose el cariño y el respeto de quienes lo rodean.

“Marifer”, psicóloga originaria de San Luis Potosí, encontró en “Poti” al compañero de vida que comparte su sensibilidad, su complicidad y su ambición, consolidando juntos una historia de amor genuina.

¡Enhorabuena a los futuros esposos!

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José Alberto Gómez Millar @potigomezmillar