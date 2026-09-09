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Oka Giner es distinguida en el Festival Internacional de Cine de Venecia con el Kinéo Award 2026

La actriz mexicana fue reconocida en esta edición del prestigioso galardón internacional.

Septiembre 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Elisabetta Villa

La actriz mexicana Oka Giner fue distinguida con el Kinéo Award 2026 en el marco de la 83.a edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, convirtiéndose en la única representante de México reconocida este año por el prestigioso galardón.

El Kinéo Award celebra a personalidades cuya trayectoria, talento y aportación han dejado una huella significativa en la industria audiovisual. En esta edición, la distinción reconoció la evolución artística de Oka, la solidez de su carrera y su creciente proyección internacional.

Para su aparición en Venecia, Oka Giner lució una creación custom made de Elisabetta Franchi, diseñada en exclusiva para la actriz. El vestido, de silueta sirena y confeccionado en raso de seda color Cacao, destacó por un sofisticado escote de inspiración victoriana y una capucha drapeada que cae hacia un lateral, creando un elegante efecto asimétrico de un solo hombro. La propuesta culminó con una falda de gran volumen y una larga cola que aportó dramatismo y movimiento al look.

La actriz complementó la creación con un espectacular collar de la colección Emozioni Alta Gioielleria de Damiani, realizado en oro blanco y engastado con diamantes talla navette y brillante, con un peso total de 18 quilates. La pieza está protagonizada por una extraordinaria kunzita central de 43 quilates, talla cojín, que aportó luminosidad y sofisticación al conjunto.

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Elisabetta Villa

Con una trayectoria que comenzó como protagonista de Gossip Girl: Acapulco, Oka ha formado parte de producciones como Bajo el mismo cielo, Señora Acero, La Coyote, Corazón Guerrero, Perdona nuestros pecados y Una familia complicada, además de extender su trabajo al cine.

Fundado en 2002, el Kinéo Award celebró en 2026 su 25.a edición y distingue anualmente a figuras que contribuyen a la evolución y proyección internacional del cine y el entretenimiento audiovisual.

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Elisabetta Villa

La ceremonia tuvo lugar durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo. Con este reconocimiento, Oka Giner consolida una nueva etapa de proyección internacional y reafirma la presencia del talento mexicano en uno de los escenarios más emblemáticos del cine mundial.

Festival de Cine de Venecia
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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