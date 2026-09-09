¿Viaje a Nueva York? 5 obras de Broadway que puedes disfrutar si eres fan de sus películas y series

Broadway también puede ser una experiencia familiar para quienes llegan desde el cine y las series. Algunas producciones adaptan directamente historias que triunfaron en pantalla, mientras que otras amplían sus universos o presentan una nueva mirada a personajes que ya forman parte de la cultura pop.

Después de disfrutar de cada una de ellas, seleccionamos la crème de la crème de Broadway, las cinco producciones que vale la pena vivir en Nueva York. Algunas se encuentran en temporadas limitadas o pueden anunciar cambios en cartelera, por lo que te recomendamos consultar los sitios oficiales de cada producción antes de planear tu visita.

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

1. Harry Potter and the Cursed Child: la historia continúa en Broadway

Para quienes crecieron con las películas de Harry Potter, Broadway ofrece una extensión de su universo con Harry Potter and the Cursed Child. La obra transcurre años después de la historia original y presenta a Harry, Ron, Hermione y Draco en su etapa adulta.

La conexión con las películas se volvió todavía más especial con el regreso de actores de la saga: Tom Felton retomó a Draco Malfoy en Broadway, mientras que Rupert Grint regresará como Ron Weasley en 2027.

Bruce Glikas/Bruce Glikas/WireImage

2. Stranger Things: The First Shadow: el origen de Hawkins sobre el escenario

Stranger Things: The First Shadow no adapta simplemente la serie de Netflix: funciona como una precuela ambientada en Hawkins en 1959, décadas antes de los acontecimientos de la primera temporada.

La historia profundiza especialmente en el pasado de Henry Creel, además de presentar versiones jóvenes de personajes vinculados con Joyce, Hopper y Bob Newby. La producción llegó a Broadway en 2025 y actualmente tiene programada su última función para el 3 de enero de 2027.

Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix

3. MJ The Musical: Michael Jackson detrás del escenario

MJ The Musical ofrece una perspectiva diferente sobre la vida de Michael Jackson. La obra se desarrolla alrededor de los ensayos de su Dangerous World Tour de 1992 y utiliza ese momento para recorrer distintas etapas de su carrera, su proceso creativo y los acontecimientos que marcaron su vida.

Su propuesta no es la misma que la de la película biográfica ‘Michael’. Ambas producciones abordan momentos de la vida y trayectoria del Rey del Pop desde formatos y perspectivas diferentes. Sin duda, es perfecta para cualquier fan de la música del icónico cantante, siendo que retoma elementos que generan una inigualable euforia en el público, quienes terminan de pie y cantando.

Bruce Glikas/WireImage

4. The Great Gatsby: de Leonardo DiCaprio a Broadway

La opulencia de los años veinte también llegó a Broadway con The Great Gatsby, el musical inspirado en la novela de F. Scott Fitzgerald que muchos recuerdan por la película de 2013 protagonizada por Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan. Actualmente, Ryan McCartan interpreta a Jay Gatsby, China Anne McClain debuta en Broadway como Daisy Buchanan y Corbin Bleu da vida a Nick Carraway, en una producción que combina la conocida historia de amor y obsesión con música de influencias jazz y pop.

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

5. Hamilton: de Broadway a Disney+

Hamilton primero conquistó Broadway y después llegó a la pantalla. La versión disponible en Disney+ es una filmación de la producción teatral con gran parte de su elenco original, incluido Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton y Christopher Jackson como George Washington.

Precisamente, Jackson acaba de regresar a Broadway como George Washington, 10 años después de dejar la producción. Su temporada limitada comenzó el 8 de septiembre de 2026 y continuará hasta el 3 de enero de 2027.