Mauricio Martínez, el mexicano que conquistó Broadway y ahora protagoniza Brotherhood

Mauricio Martínez sabe bien lo que significa perseguir un sueño lejos de casa. Actor, cantante y figura del teatro musical, el mexicano construyó una carrera que lo llevó de los escenarios en México hasta Broadway, donde en 2017 debutó interpretando a Emilio Estefan en On Your Feet!, antes de encabezar la primera gira nacional estadounidense del musical.

Hoy, da un nuevo paso en Hollywood como protagonista de Brotherhood: A Cinematic Musical, película escrita, compuesta y dirigida por Ross Boothe, en la que comparte créditos con Casey Elliott. Su estreno en Estados Unidos está previsto para el 2 de octubre de 2026.

Me mudé a Nueva York la primera vez a estudiar a los 18 años y no había más que uno, de pronto, un apellido latino. En los ensambles, ningún protagonista. Igual en Hollywood. Apenas empezaba Salma a destacar, Jennifer López empezaba también a triunfar, pero no había realmente tantos. Mauricio Martínez

El sueño de Mauricio Martínez de llegar a Broadway

Su relación con los musicales comenzó mucho antes de pisar Nueva York. Martínez recordó que fue su madre quien, durante su infancia, le mostró películas como Grease —Vaselina— y The Sound of Music —La novicia rebelde—. Con los años entendió que muchas de las historias que lo fascinaban provenían de Broadway.

Los latinos hemos trabajado muy duro en los últimos tiempos para que se nos respete y para exigir el lugar que merecemos. Mauricio Martínez

Detrás de ese éxito, Mauricio no habla de una fórmula inmediata. Para él, una carrera artística se construye principalmente a través de la constancia. El actor reconoce que intervienen la preparación, las oportunidades, las relaciones profesionales e incluso la suerte, pero insiste en que el objetivo no debería ser únicamente alcanzar la fama.

Si quieren dedicarse a esto por ser famosos, para ser famosos, mejor no lo hagan. Esta carrera es para ser artistas, es para tocar fibras, para contar historias. No para ser famoso. La fama viene como consecuencia. Mauricio Martínez

¿Por qué Brotherhood es necesaria en los tiempos en los que estamos viviendo?

La película cuenta la historia de dos familias vecinas, una estadounidense y otra mexicana, cuyas vidas terminan conectándose mientras enfrentan realidades aparentemente distintas. Martínez interpreta a Fabián, un inmigrante mexicano que lleva más de diez años en Estados Unidos mientras espera una resolución a su solicitud de asilo; Casey Elliott interpreta a Jon, su vecino estadounidense.

Uy, qué buena pregunta. Creo que es importantísimo. Creo que el público americano tiene que ver esta película antes de las elecciones porque es un mensaje que necesita ver la gente en Estados Unidos. Mauricio Martínez

Más allá del formato, para Mauricio el corazón de Brotherhood está en mirar la migración desde las personas que la viven y no únicamente desde los titulares. Asegura que estrenar esta historia en el contexto actual de Estados Unidos le otorga una relevancia particular.