Revista
Síguenos en:
Personalidades

Mauricio Martínez, el mexicano que conquistó Broadway y ahora protagoniza Brotherhood

El actor mexicano nos habló sobre el camino que lo llevó a cumplir su sueño en Broadway, el crecimiento del talento latino en Estados Unidos y el musical cinematográfico que trae una historia sobre migración, familia y empatía.

Agosto 28, 2026 • 
Tania Franco
Mauricio Martínez, el mexicano que conquistó Broadway y ahora protagoniza Brotherhood

IG: @martinezmau

Mauricio Martínez sabe bien lo que significa perseguir un sueño lejos de casa. Actor, cantante y figura del teatro musical, el mexicano construyó una carrera que lo llevó de los escenarios en México hasta Broadway, donde en 2017 debutó interpretando a Emilio Estefan en On Your Feet!, antes de encabezar la primera gira nacional estadounidense del musical.

Hoy, da un nuevo paso en Hollywood como protagonista de Brotherhood: A Cinematic Musical, película escrita, compuesta y dirigida por Ross Boothe, en la que comparte créditos con Casey Elliott. Su estreno en Estados Unidos está previsto para el 2 de octubre de 2026.

Me mudé a Nueva York la primera vez a estudiar a los 18 años y no había más que uno, de pronto, un apellido latino. En los ensambles, ningún protagonista. Igual en Hollywood. Apenas empezaba Salma a destacar, Jennifer López empezaba también a triunfar, pero no había realmente tantos.
Mauricio Martínez
Mauricio Martínez, el mexicano que conquistó Broadway y ahora protagoniza Brotherhood

@fridaroliva

El sueño de Mauricio Martínez de llegar a Broadway

Su relación con los musicales comenzó mucho antes de pisar Nueva York. Martínez recordó que fue su madre quien, durante su infancia, le mostró películas como Grease —Vaselina— y The Sound of Music —La novicia rebelde—. Con los años entendió que muchas de las historias que lo fascinaban provenían de Broadway.

Los latinos hemos trabajado muy duro en los últimos tiempos para que se nos respete y para exigir el lugar que merecemos.
Mauricio Martínez
El sueño de Mauricio Martínez de llegar a Broadway

IG: @martinezmau

Detrás de ese éxito, Mauricio no habla de una fórmula inmediata. Para él, una carrera artística se construye principalmente a través de la constancia. El actor reconoce que intervienen la preparación, las oportunidades, las relaciones profesionales e incluso la suerte, pero insiste en que el objetivo no debería ser únicamente alcanzar la fama.

Si quieren dedicarse a esto por ser famosos, para ser famosos, mejor no lo hagan. Esta carrera es para ser artistas, es para tocar fibras, para contar historias. No para ser famoso. La fama viene como consecuencia.
Mauricio Martínez

¿Por qué Brotherhood es necesaria en los tiempos en los que estamos viviendo?

La película cuenta la historia de dos familias vecinas, una estadounidense y otra mexicana, cuyas vidas terminan conectándose mientras enfrentan realidades aparentemente distintas. Martínez interpreta a Fabián, un inmigrante mexicano que lleva más de diez años en Estados Unidos mientras espera una resolución a su solicitud de asilo; Casey Elliott interpreta a Jon, su vecino estadounidense.

Mauricio Martínez, el mexicano que conquistó Broadway y ahora protagoniza Brotherhood

IG: @martinezmau

Uy, qué buena pregunta. Creo que es importantísimo. Creo que el público americano tiene que ver esta película antes de las elecciones porque es un mensaje que necesita ver la gente en Estados Unidos.
Mauricio Martínez

Más allá del formato, para Mauricio el corazón de Brotherhood está en mirar la migración desde las personas que la viven y no únicamente desde los titulares. Asegura que estrenar esta historia en el contexto actual de Estados Unidos le otorga una relevancia particular.

película teatro
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
yayoi-kusama.jpeg
Personalidades
¿De qué murió Yayoi Kusama? Esto se sabe sobre la muerte de la icónica artista japonesa
Agosto 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cómo se conocieron Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux? Su historia de amor
Personalidades
¿Cómo se conocieron Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux? Su historia de amor
Agosto 27, 2026
 · 
Tania Franco
Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas
Personalidades
Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas
Agosto 26, 2026
 · 
Tania Franco
Diego Klein, el soñador detrás del actor: así nació su faceta como emprendedor
Personalidades
EXCLUSIVA: Diego Klein, el soñador detrás del actor: así vive su faceta como emprendedor con Melina
Agosto 25, 2026
 · 
Tania Franco
alexandra-leclerc-charles-leclerc.jpeg
Personalidades
Alexandra Leclerc se posiciona como la número 1 en Instagram tras casarse con Charles Leclerc
Tras celebrar su boda civil el 28 de febrero, la influencer y modelo aumentó masivamente su número de seguidores en su cuenta de Instagram
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
JCB B.jpg
Personalidades
Juan Carlos Baumgartner, fundador de spAce, será reconocido en París
Esto ocurrirá durante la ceremonia internacional del France GPDP International Design Award 2026
Marzo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en "Juego de gemelas"
Personalidades
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en “Juego de gemelas”
Los actores que interpretaron a los padres de Lindsay Lohan en la icónica película Juego de gemelas compartieron pantalla en uno de los clásicos familiares más recordados de los años noventa
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
Personalidades
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
La modelo francesa de 24 años, que saltó a la fama siendo niña, confirmó que se casará con el actor y DJ Ben Attal tras una romántica propuesta durante un viaje en Grecia
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco