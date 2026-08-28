Haakon VIII: quién es el nuevo rey de Noruega que asume la Corona tras la muerte de Harald V

La muerte de Harald V a los 89 años, pone fin a un reinado de más de tres décadas, abriendo una nueva etapa a su hijo, el príncipe heredero, que asume la Corona a los 53 años bajo el nombre de Haakon VIII, y como primer gesto de continuidad ha decidido conservar el lema que acompañó a su padre: “Todo por Noruega”.

A sus 53 años, Haakon asume el trono tras décadas de preparación, dando continuidad a la monarquía noruega, aunque en un momento especialmente desafiante para la familia real, pues en los últimos meses han vivido polémicas familiares, además de problemas de salud.

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Haakon VIII cumple con su primer deber como rey de Noruega

El rey Haakon VIII comenzó sus funciones oficiales poco después de la muerte de su padre, Harald V, al presidir su primera reunión de gabinete como monarca en el Palacio Real de Oslo.

“Primer ministro y ministros: Es mi deber informar al Consejo de Estado de que mi querido padre, Su Majestad el Rey Harald V, falleció hoy, 28 de agosto de 2026, a las 06:35, y que, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, he asumido el gobierno como Rey de Noruega”, comenzó diciendo el nuevo rey, quien además estuvo acompañado de su hija Ingrid Alexandra, futura reina de Noruega.

“Tomaré el nombre Haakon VIII y continuaré con el mismo lema que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: ‘Todo para Noruega’”, añadió.

¿Quién es Haakon VIII, sucesor de Harald V?

Haakon VIII nació el 20 de julio de 1973 como Haakon Magnus es el segundo hijo de Harald V y la reina Sonja, y desde que su padre llegó al trono, en 1991, ocupó el primer lugar en la línea de sucesión y fue preparado para convertirse en monarca.

Como príncipe heredero, estudió ciencias políticas en la Universidad de Berkeley en California, más tarde cursó estudios de desarrollo en la London School of Economics, además de tener una estrecha relación con las Fuerzas Armadas, con las que ha representado a la Corona en numerosos actos oficiales.

Sin embargo, más allá de sus obligaciones institucionales, Haakon VIII es conocido por su afición a la música, el surf y las actividades al aire libre, una imagen que lo ha proyectado como un hombre cercano y cálido dentro de las tradiciones de la realeza.

Haakon y su historia de amor con Mette Marit

Haakon VIII está casado con Mette-Marit Tjessem Høiby desde agosto de 2001; sin embargo, su relación no estuvo exenta de polémicas debido al pasado de la ahora reina consorte, pues además de ser madre soltera, admitió haber tenido una adolescencia un poco alocada.

Finalmente, su padre, el rey Harald V y la reina Sonja, decidieron apoyar el matrimonio de su hijo con Mette Marit, marcando la continuidad de su propia historia de amor, de un miembro de la realeza que lo arriesga todo por amor.

Haakon y Mette-Marit tienen dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra, nacida en 2004, y el príncipe Sverre Magnus, nacido en 2005, y con el ascenso de su padre, Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte en la nueva heredera al trono noruego.

Los retos de Haakon VIII como nuevo rey de Noruega

El nuevo rey asume el trono en un momento particularmente delicado para la familia real, pues la institución ha enfrentado en los últimos meses una serie de controversias que han afectado su imagen pública.

La situación involucra especialmente a Mette-Marit, cuya relación pasada con Jeffrey Epstein volvió a ocupar los titulares después de la publicación de documentos en Estados Unidos.

A ello se suma el caso de su hijo Marius Borg Høiby, quien fue condenado por delitos graves, entre ellos violación y violencia, y ha apelado la sentencia.

El nuevo rey Haakon VIII enfrenta el reto de recuperar y preservar la confianza en la monarquía noruega, en un contexto marcado por el desgaste del respaldo a la institución y las controversias que han afectado a la familia real.