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Haakon VIII
Haakon VIII, nuevo rey de Noruega y sucesor del rey Harald V, y esposo de Mette Marit
Realeza
Haakon VIII: quién es el nuevo rey de Noruega que asume la Corona tras la muerte de Harald V
Tras la muerte de Harald V, Haakon VIII asume el trono de Noruega a los 53 años, dando inicio a una nueva etapa para la monarquía del país escandinavo.
Agosto 28, 2026
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Melisa Velázquez