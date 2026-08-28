Mette-Marit se convierte en la nueva reina de Noruega tras la muerte de Harald V

Noruega vive un momento histórico tras la muerte del rey Harald V, quien falleció este 28 de agosto de 2026, a los 89 años, después de permanecer más de tres décadas en el trono.

El Palacio Real noruego confirmó que el monarca murió pacíficamente en el Hospital Universitario de Oslo a las 6:35 de la mañana, una noticia que ha provocado luto nacional y marca el comienzo de una nueva etapa para la monarquía del país.

Harald V reinó durante 35 años

Harald V ascendió al trono en 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V. Durante su reinado se convirtió en una de las figuras más respetadas de Noruega y en uno de los monarcas europeos que más tiempo permanecieron en el cargo.

En los últimos años, el rey enfrentó diversos problemas de salud, pero nunca renunció al trono. Su muerte pone fin a un reinado de 35 años, durante los cuales se convirtió en una figura fundamental para la modernización de la Casa Real noruega.

Haakon asciende al trono como Haakon VIII

Tras el fallecimiento de Harald V, la sucesión se produjo de manera inmediata. Su hijo, el príncipe heredero Haakon, de 53 años, se convirtió automáticamente en el nuevo rey de Noruega.

El nuevo monarca anunció oficialmente que reinará bajo el nombre de Haakon VIII.

En un mensaje comunicado al Consejo de Estado noruego, Haakon informó sobre la muerte de su padre y confirmó su ascensión al trono conforme a las disposiciones constitucionales del país.

Además, decidió conservar el tradicional lema de la monarquía noruega: “Todo por Noruega”.

Mette-Marit es ahora la reina de Noruega

La ascensión de Haakon VIII también representa un importante cambio para su esposa, Mette-Marit, quien hasta ahora ostentaba el título de princesa heredera.

Con la llegada de su esposo al trono, Mette-Marit se convierte en la nueva reina de Noruega.

La historia de la ahora reina ha sido una de las más comentadas de las monarquías europeas. Cuando inició su relación con Haakon, Mette-Marit era madre soltera y su pasado generó una importante controversia pública.

Pese a las críticas iniciales, la pareja contrajo matrimonio en 2001 y, con el paso de los años, Mette-Marit asumió responsabilidades dentro de la Casa Real.

Un momento complicado para la nueva reina

Su llegada al trono ocurre después de uno de los periodos personales y familiares más difíciles de su vida.

Mette-Marit ha enfrentado problemas de salud y recientemente atravesó un complejo proceso médico relacionado con una enfermedad pulmonar. Además, la familia real noruega ha estado bajo un intenso escrutinio público debido a diversas controversias que han rodeado a algunos de sus integrantes.

A pesar de este complicado contexto, Mette-Marit inicia ahora una nueva etapa como reina consorte junto a Haakon VIII.

¿Quién será la próxima heredera?

Con la llegada de Haakon VIII al trono, su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, se convierte en la nueva princesa heredera y ocupa el primer lugar en la línea de sucesión.

Ingrid Alexandra, de 22 años, es fruto del matrimonio entre Haakon y Mette-Marit y está llamada, en el futuro, a convertirse en la primera reina reinante de Noruega desde la entrada en vigor de las actuales normas de sucesión.

La muerte de Harald V marca así el final de una era para Noruega y el comienzo de otra.

Después de 35 años de reinado, el país tiene un nuevo monarca: Haakon VIII. A su lado, Mette-Marit inicia oficialmente su nueva etapa como reina de Noruega, mientras la princesa Ingrid Alexandra se prepara para asumir un papel aún más importante como heredera de la Corona.