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Muere Harald V de Noruega a los 89 años: el rey que desafió a la Corona por amor y modernizó la monarquía

Tras una larga batalla por su salud, el rey Harald V de Noruega murió a los 89 años, dejando un importante legado tras 35 años al frente de la monarquía.

Agosto 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
Muere Harald V de Noruega a los 89 años: el rey que desafió a la Corona por amor y modernizó la monarquía

Muere Harald V de Noruega a los 89 años: el rey que desafió a la Corona por amor y modernizó la monarquía

Getty Images

Este viernes 28 de agosto, se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte del rey Harald V de Noruega, poniendo fin a un reinado de 35 años que estuvo marcado por la cercanía con su pueblo, la defensa de una monarquía más abierta y moderna, donde además protagonizó una de las historias de amor más romantizadas al desafiar las reglas de la corona.

El rey Harald V falleció a las 6:35 de la mañana en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba internado desde el 17 de agosto debido a una anemia hemolítica que posteriormente se complicó con una infección bacteriana en la sangre.

¿De qué murió el rey Harald V de Noruega?

El rey Harald V fue hospitalizado el 17 de agosto en Oslo por una anemia hemolítica que estaba siendo tratada con cortisona y que le provocó retención de líquidos, días después, desarrolló una infección bacteriana en la sangre y, aunque inicialmente respondió a los antibióticos, su estado se agravó el 27 de agosto, y al día siguiente, la Casa Real confirmó su muerte a los 89 años.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald hoy. El Rey Harald falleció silenciosamente en el Hospital Nacional el viernes 28”, se leyó en el comunicado del palacio de Oslo.

Rey Harald de Noruega
Melisa Velázquez
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