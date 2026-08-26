El secreto bajo tierra de los misteriosos jardines de Edimburgo

En pleno corazón de Edimburgo, entre la elegancia de la New Town y la silueta medieval del castillo, Princes Street Gardens parece simplemente uno de los grandes pulmones verdes de la capital escocesa. Sin embargo, bajo sus jardines, durante siglos, este valle estuvo ocupado por el Nor’ Loch, un lago que formaba parte del entorno defensivo de la ciudad.

Del Nor’ Loch a uno de los jardines más famosos de Edimburgo

Con la expansión de la ciudad y la creación de la New Town en el siglo XVIII, el Nor’ Loch fue drenado y el urbanista James Craig proyectó espacios de recreo en el valle que separaba la ciudad nueva de la antigua. Los jardines fueron desarrollándose durante las décadas siguientes hasta convertirse en parte esencial del paisaje de Edimburgo.

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Uno de sus grandes protagonistas es la Ross Fountain, la espectacular fuente de hierro fundido que hoy aparece en innumerables postales con el castillo al fondo. Fabricada en Francia, llegó a los jardines durante el siglo XIX y se convirtió en uno de sus elementos más reconocibles.

Con el imponente Castillo de Edimburgo, levantado sobre Castle Rock. Sus orígenes se remontan a la prehistoria y, a lo largo de los siglos, ha funcionado como residencia real, fortaleza, guarnición militar y prisión. De acuerdo con el sitio oficial del castillo, se trata además del lugar más asediado de Gran Bretaña.