¿Dónde se grabó Dune? El espectacular desierto de Jordania que puedes visitar

No todo lo que vemos en Dune nació de los efectos especiales. En el sur de Jordania se encuentra Wadi Rum, un extraordinario desierto conocido como el “Valle de la Luna” que Hollywood ha utilizado durante décadas para representar lugares que parecen estar fuera de la Tierra.

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Denis Villeneuve encontró en Wadi Rum parte del paisaje necesario para construir Arrakis, el planeta desértico alrededor del cual gira la historia de Dune. Tanto la película de 2021 como Dune: Part Two utilizaron locaciones de Jordania, aprovechando las monumentales formaciones rocosas y los extensos paisajes del país.

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No es casualidad que Hollywood regrese constantemente a este lugar. Mucho antes de Dune, David Lean filmó allí Lawrence of Arabia, mientras que Ridley Scott aprovechó su apariencia extraterrestre para representar Marte en The Martian.

Un escenario de película que puedes visitar

Lo sorprendente es que Wadi Rum no es un set cinematográfico: es un destino turístico abierto a visitantes. El área protegida, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2011, se extiende por unas 74,000 hectáreas y combina patrimonio natural con una historia humana de miles de años. En sus paredes se conservan alrededor de 25,000 petroglifos y 20,000 inscripciones.

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Actualmente es posible recorrer el desierto en 4x4 o camello, hacer senderismo y escalada, contemplarlo desde un globo aerostático e incluso pasar la noche en campamentos en medio del paisaje, acercándose también a la cultura beduina de la región.