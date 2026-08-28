Sofía Castro y José Eduardo Derbez protagonizan ‘Hotel Todo Incluido’, la nueva serie cómica de ViX

Con una mezcla de comedia, fantasía y situaciones tan caóticas como entrañables, Hotel todo Incluido llega a ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, para demostrar que los mejores viajes también pueden ser los más inesperados.

Ambientada en un resort donde los deseos literalmente se hacen realidad, la nueva serie original combina humor, magia y personajes inolvidables para contar una historia sobre las segundas oportunidades, la amistad y el verdadero significado de cumplir los sueños.

Sofía Castro interpreta a Marcela, una mujer inteligente que maneja muy bien el hotel siguiendo las enseñanzas del antiguo gerente, ella es decidida y con los pies bien puestos sobre la tierra, justo lo que Sebastián, interpretado por José Eduardo Derbez, necesita cuando todo a su alrededor empieza a salirse de control.

Su química con José Eduardo y su personalidad, hacen de Marcela una de esas protagonistas que equilibran la magia y carisma, sin perder el sentido del humor.

Créditos: Camila Torre Forcén. Fotos: Alex Salinas. Grooming: Roberto Sierra. Maquillaje: Fátima Moreno. Peinado: Gaby Montes de Oca. Styling: Isabela González

Tu personaje, Marcela proyecta mucha seguridad, pero todos tenemos momentos en los que dudamos de nosotros mismos. ¿Qué reto te hizo descubrir una fortaleza que no sabías que tenías?

Creo que cada proyecto que hago, y que tengo la fortuna de realizar, es un reto nuevo y un descubrimiento para mí. Me sirve para demostrar de lo que soy capaz y para crear personajes diferentes; cada proyecto lo tomo así, como un descubrimiento y como un reto profesional.

¿Con este personaje, qué descubriste que te ayudará para el futuro?

Ay, en Marcela descubrí una parte mía actoral que es hacer comedia. Nunca había hecho comedia; siempre había hecho drama, melodrama, llorar... ¡solamente lloraba en todos mis proyectos! Y ahora, el hacer comedia y construir un personaje tan divertido, tan elocuente en muchas cosas, pero a la vez tan decidida y súper echada para adelante, me divirtió muchísimo. También el estar en un elenco tan padre, con grandes actores que hacen una comedia increíble en México y bajo la dirección de alguien tan grande como Pitipol Ybarra.

¿Esto ya te abrió las puertas al mundo de la comedia?

Pues espero que sí, espero que a la gente le guste. A mí me encantó hacer y jugar con este género. Me gustó muchísimo salir de mi zona de confort y explorar otro tipo de tono en la actuación; me encantaría seguir haciendo comedia y muchas otras cosas más, de verdad me gustó muchísimo.

¿Cómo fue crear esa confianza en el set con José Eduardo para que hubiera esa conexión que se transmite en la pantalla?

Lo amo, amo a José Eduardo. Es un gran actor, un gran compañero, un gran amigo y una gran persona; de verdad no lo digo de dientes para afuera. Ya había trabajado con él y, obviamente, por nuestros papás y por nuestra historia de vida nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Poder encabezar y llevar de la mano este proyecto junto con él fue un gran aprendizaje para mí. Le agradezco muchísimo porque me ayudó, me cuidó, estuvo súper al pendiente de mí, me aconsejaba, nos reíamos... Y al habernos ido a Bilbao tanto tiempo, lejos de tu casa y de tu familia, nos convertimos en una familia. La verdad es que José Eduardo es un actorazo y un compañero increíble.

La serie habla de segundas oportunidades y de perseguir los deseos. Después de interpretar a Marcela, ¿hay algún sueño que hoy estés más decidida que nunca a cumplir?

En lo profesional, seguir construyendo y forjando mi carrera. En lo personal, en algún momento de mi vida, me gustaría formar una familia y ser mamá. Pero creo que todos los días, justo como pasa en la serie, hay que cumplir sueños, y soy de la idea de que los sueños y los deseos sí se cumplen.

Si como en Hotel todo incluido, Nina pudiera concederte un solo deseo hoy, ¿qué pedirías y por qué?

¡Híjole! Tengo muchos, pero... creo que uno de los deseos que pediría hoy sería que mi tía Carito estuviera al cien por ciento y perfecta de salud.

¿Cómo fue para ti trabajar con esta producción de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo?

Increíble, fue una gran producción. Me la pasé espectacular. A pesar de la distancia, que me costó dejar a mi esposo, mi casa, mi familia y mis amigos, hicimos una familia muy bonita. El haber hecho esta serie fuera también habla de que ViX está apostando por proyectos cada vez más grandes, al grado de filmar en otro continente.

Fue una experiencia padrísima, con un elenco increíble y una producción de un nivel altísimo. Es un proyecto que se va a quedar para siempre en mi corazón y siempre voy a estar muy agradecida con Pitipol Ybarra, con Jorge Aragón y, por supuesto, con ViX por haberme dado la oportunidad de darle vida a Marcela.

Dices que se va a quedar en tu corazón para siempre, ¿tienes alguna anécdota que recuerdes con especial cariño?

Yo creo que muchas, nos pasó de todo viviendo allá. Pero un recuerdo muy bonito fue mi cumpleaños. Mi esposo llegó de sorpresa; sólo sabían que iría mi mamá, así que todos pensaban que la iba a pasar medio solita y andaban como apachurrados por mí. Al final, todo el elenco me organizó un cumpleaños súper bonito. Terminamos saliendo, nos fuimos a un cantarito y, a pesar de que todos teníamos llamado temprano al día siguiente, lo dieron todo para que yo me la pasara increíble en mi día.

Créditos: Camila Torre Forcén. Fotos: Alex Salinas. Grooming: Roberto Sierra. Maquillaje: Fátima Moreno. Peinado: Gaby Montes de Oca. Styling: Isabela González

José Eduardo Derbez da vida al personaje principal en esta divertida historia. Sebastián es un joven que por fin consigue el trabajo de sus sueños... aunque nunca imaginó que dirigir un hotel también implicaría cumplir los deseos de sus huéspedes. Entre enredos, momentos inesperados y mucho humor, su personaje descubrirá que el verdadero reto no es administrar un resort, sino encontrar aquello que realmente lo hace feliz.A Sebastián le dan un consejo muy valioso, “aprender a vivir la vida y disfrutar el presente”. En tu caso, ¿qué tanto has aprendido a disfrutar cada momento sin estar siempre corriendo y hacerlo?

Por lo regular, en mi vida no lo he aprendido muy bien. De repente sí estoy corriendo para todos lados y quiero abarcar todo al mismo tiempo, lo cual también está mal; hay que darse sus tiempos para todo. Y también, disfruto mucho mi trabajo, entonces como que no me canso y quiero más.

¿Crees que es algo fácil de hacer? ¿poner una pausa y vivir en el presente?

Sí, bueno... depende de la persona. Para mí sí es difícil. O sea, a mí sí me cuesta estar pausadito.

Sebastián recibe por fin la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando: convertirse en el gerente del hotel. ¿Alguna vez has pasado tanto tiempo esperando algo que, cuando llega, no lo disfrutas como esperabas?

No como tal, todos los proyectos que hago me gusta hacerlos porque tienen algo que me llama mucho la atención; no solo es hacerlos por hacer. Y creo que todos los proyectos en los que estoy terminan sorprendiéndome para bien. He tenido la fortuna de que cada proyecto por el que lucho, o que lo tengo en mente, o que lo decreto, llega; o por lo menos ese personaje sí llega.

Dijiste que todos te llaman la atención, que los tomas por algo... ¿Qué te llamó la atención de Hotel todo Incluido?

El elenco, porque había muchos amigos míos. La historia, la experiencia de grabarla también fuera de México... y pues no sé, como que se me hacía algo muy padre el grabar una serie que tuviera cierto tipo de elementos mágicos.

Tu personaje tiene dificultad para manejar la presión. A ti siempre te hemos visto con personajes con mucho humor y así que… ¿qué haces para manejar tu estrés y cuidar tu salud mental?

Humor negro, comedia. Intento convertir todo en comedia, meterle ese humor y burlarme de las situaciones. Pero trabajo muy bien bajo presión y bajo estrés. No me gusta, pero trabajo muy bien.

Si existiera un lugar como el hotel, donde los deseos pudieran hacerse realidad, ¿qué deseo pedirías tú?

Durarle a mi hija muchos años.

¿Cómo fue trabajar con esta increíble producción de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo?

Fue muy divertido porque yo estuve todo el tiempo ahí metido, pero iban cambiando los personajes. Entraban y salían los personajes que se hospedaban en el hotel. Entonces como que fue muy variado; no fue algo que se volviera cotidiano o que dijeras: ‘Ay, ya llevamos mucho tiempo los mismos. Y con los que eran recurrentes, la verdad hicimos muy buena relación: Sofía, algunos actores también de allá. Yo me divertí mucho haciéndola. Nuestro director, Pitipol, que yo lo amo, es muy divertido y fue muy padre trabajar con él e hicimos un gran equipo. Aparte, éramos muchos, después de filmar salíamos, íbamos a comer, a cenar... Fue un gran, gran equipo.”

¿Tienes alguna anécdota de la que te vayas a acordar por siempre?

¡Sí! Mi viaje de ida fue un completo caos. Como siempre, llegué al aeropuerto con muchísima anticipación —yo soy de las que llega hasta cuatro horas antes—, pero el vuelo se retrasó otras cuatro horas, o incluso ocho, ya ni me acuerdo. Después nos cambiaron a un vuelo con escala en Ámsterdam y ahí empezó el verdadero desastre.

Cuando llegamos, perdimos la conexión a Bilbao porque el boleto de mi hija no aparecía. La persona de la aerolínea nos decía: ‘Ustedes sí pueden subir, pero la niña no’, y yo solo pensaba: '¿Qué hago? ¿La dejo aquí sola?’. El aeropuerto era gigantesco y nos hicieron correr de un lado a otro porque todavía existía la posibilidad de alcanzar el vuelo. Imagínate: cargando maletas, con mi hija y tratando de entender qué estaba pasando. Fue complicadísimo.

Gracias a mi mánager logramos resolverlo, porque si no hubiera estado él, creo que me habría sentado a llorar en una silla hasta que alguien llegara a rescatarme. Como ya habíamos perdido el vuelo, nos mandaron a pasar la noche a un hotel. Hicimos una fila larguísima para el check-in y, al final, resultó que ni siquiera era el hotel correcto.

Nos cambiaron a otro, llegamos corriendo, dormimos unas horas y al día siguiente volvimos a correr para alcanzar el vuelo a Bilbao. Cuando por fin aterrizamos pensé: ‘Ahora sí, ya terminó todo’. Me subí al coche rumbo al destino... y el chofer chocó. Ni siquiera íbamos avanzando; apenas estaba saliendo del estacionamiento cuando se embarró contra otro coche. En ese momento solo pude pensar: '¿Qué más puede pasar?’. Por suerte, al final todo salió bien.

Créditos: Camila Torre Forcén. Fotos: Alex Salinas. Grooming: Roberto Sierra. Maquillaje: Fátima Moreno. Peinado: Gaby Montes de Oca. Styling: Isabela González

Finalmente, tanto Sofía como José Eduardo invitaron a los lectores de Caras a no perderse Hotel todo incluido, que estrena este 28 de agosto en ViX y que cuenta también con las actuaciones de Consuelo Duval, Ricardo Fastlich, Mario Bezares, Yare Santana, Mauricio Garza y un gran elenco.