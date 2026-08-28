Miss Universe México 2026: cuándo y dónde es la final y quiénes son las 32 candidatas

La espera está por terminar. Miss Universe México 2026 celebrará este sábado 29 de agosto su esperada gran final, una noche en la que se conocerá a la nueva reina que representará a México en la próxima edición de Miss Universe.
Después de varios días de concentración y actividades previas, 32 candidatas procedentes de las diferentes entidades del país competirán por una de las coronas más importantes de los certámenes de belleza en México.
¿Cuándo es la final de Miss Universe México 2026?
La gran final de Miss Universe México 2026 será el sábado 29 de agosto de 2026.
La ceremonia reunirá a las participantes que buscan convertirse en la representante oficial de México en el certamen internacional de Miss Universe.
La expectativa crece entre los seguidores de los concursos de belleza, quienes durante los últimos días han seguido de cerca las actividades, apariciones públicas y competencias preliminares de las aspirantes.
¿Dónde será la final de Miss Universe México 2026?
La final se realizará en Los Cabos, Baja California Sur, uno de los destinos turísticos más importantes de México.
El evento está previsto en Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, donde se llevará a cabo la ceremonia de coronación.
Durante la gala, las participantes deberán demostrar su preparación, presencia escénica y personalidad ante el jurado, hasta que finalmente se anuncie a la nueva reina nacional.
¿Quién representará a México en Miss Universe 2026?
La ganadora de Miss Universe México 2026 será la encargada de portar la banda de México en la próxima edición internacional de Miss Universe.
La nueva reina tendrá la responsabilidad de continuar la tradición de las representantes mexicanas en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.
¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe México 2026?
Ellas son las 32 mujeres que competirán por convertirse en la próxima Miss Universe México:
Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
Baja California: Samantha Bastidas
Baja California Sur: Selene Zazueta
Campeche: Maje Venegas
Chiapas: Catherine López
Chihuahua: Areli Favela
Ciudad de México: Ximena Ochoa
Coahuila: Glenda Victoria Makhlouf
Colima: María Zepeda
Durango: Isela Hernández
Estado de México: Jimena Madrigal
Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
Guerrero: Fernanda Abaroa
Hidalgo: Angélica Arredondo
Jalisco: María Vargas
Michoacán: Mariana Macías
Morelos: Zayda Ríos
Nayarit: Evelia Morales
Nuevo León: Arisbe Cueto
Oaxaca: Estefany Luna
Puebla: Ale Juarico
Querétaro: Ithza Andrade
Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela
San Luis Potosí: Anylu Martínez
Sinaloa: Cristina Guillén
Sonora: Moneth Chio
Tabasco: Ximena Aranda
Tamaulipas: Gisella Flores
Tlaxcala: Diana Castillo
Veracruz: Génesis Vera
Yucatán: Carla Osorio
Zacatecas: Viridiana Ovalle