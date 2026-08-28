Miss Universe México 2026: cuándo y dónde es la final y quiénes son las 32 candidatas

La espera está por terminar. Miss Universe México 2026 celebrará este sábado 29 de agosto su esperada gran final, una noche en la que se conocerá a la nueva reina que representará a México en la próxima edición de Miss Universe.

Después de varios días de concentración y actividades previas, 32 candidatas procedentes de las diferentes entidades del país competirán por una de las coronas más importantes de los certámenes de belleza en México.

¿Cuándo es la final de Miss Universe México 2026?

La gran final de Miss Universe México 2026 será el sábado 29 de agosto de 2026.

La ceremonia reunirá a las participantes que buscan convertirse en la representante oficial de México en el certamen internacional de Miss Universe.

La expectativa crece entre los seguidores de los concursos de belleza, quienes durante los últimos días han seguido de cerca las actividades, apariciones públicas y competencias preliminares de las aspirantes.

¿Dónde será la final de Miss Universe México 2026?

La final se realizará en Los Cabos, Baja California Sur, uno de los destinos turísticos más importantes de México.

El evento está previsto en Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, donde se llevará a cabo la ceremonia de coronación.

Durante la gala, las participantes deberán demostrar su preparación, presencia escénica y personalidad ante el jurado, hasta que finalmente se anuncie a la nueva reina nacional.

¿Quién representará a México en Miss Universe 2026?

La ganadora de Miss Universe México 2026 será la encargada de portar la banda de México en la próxima edición internacional de Miss Universe.

La nueva reina tendrá la responsabilidad de continuar la tradición de las representantes mexicanas en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe México 2026?

Ellas son las 32 mujeres que competirán por convertirse en la próxima Miss Universe México:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Coahuila: Glenda Victoria Makhlouf

Colima: María Zepeda

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle