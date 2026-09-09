Anyela González: de una cocina a construir un imperio de belleza

Hay emprendimientos que nacen después de meses de planeación, estudios de mercado y grandes inversiones. El de Anyela González comenzó de una manera mucho más sencilla: en una cocina.

En aquel espacio doméstico, en medio de una época marcada por la incertidumbre y la escasez de productos importados, González comenzó a fabricar sus primeras cremas. Eran alrededor de 40 unidades por tanda, pero en su cabeza ya existía una meta mucho mayor: llegar algún día a producir 2,000 unidades diarias.

La distancia entre ambas cifras parecía enorme. Sin embargo, fue precisamente esa visión la que comenzó a marcar el rumbo de lo que después se convertiría en Maluhia Laboratorios.

Su historia empresarial no comenzó con capital abundante ni con las condiciones ideales. Comenzó con la decisión de aprender, experimentar y apostar por una idea incluso cuando todavía no existían garantías de que funcionaría.

Antes de convertirse en empresaria, Anyela González recorrió caminos muy distintos.

Es abogada y también se formó como fármaco-bioquímica, pero su trayectoria profesional incluyó experiencias tan diversas como trabajar en un call center, vender bisutería y comercializar cosméticos de terceros.

Lejos de presentar el emprendimiento como una historia de éxito instantáneo, González reconoce en esos primeros trabajos una parte esencial de su formación. Fueron años de probar, equivocarse, observar y entender qué quería construir.

Para ella, estudiar dejó de ser solamente una etapa académica y se convirtió en una herramienta permanente para tomar mejores decisiones.

La coyuntura terminó acelerando un proyecto que ya comenzaba a tomar forma. La falta de productos importados durante la pandemia abrió una oportunidad para desarrollar alternativas locales. Lo que inicialmente fueron pequeñas producciones terminó evolucionando hacia una operación industrial.

Así nació el crecimiento de Maluhia Laboratorios, compañía con sede en Puerto Plata que actualmente desarrolla y fabrica productos cosméticos para distintas marcas.

Su catálogo de producción abarca categorías como cuidado corporal, capilar y facial, además de productos para el hogar y el sector automotriz. La empresa también ha apostado por el uso de materias primas naturales y procesos orientados a reducir su impacto ambiental.

Con el crecimiento llegaron nuevos desafíos: infraestructura, procesos, calidad, clientes y la necesidad de pensar más allá del mercado local.

Actualmente, la compañía trabaja con más de 150 clientes directos, principalmente emprendedores que buscan desarrollar sus propias marcas de belleza, mientras avanza en procesos de certificación y en una estrategia de expansión internacional que contempla a México entre sus próximos mercados.

La evolución también ha despertado interés institucional. Representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes han visitado sus instalaciones para conocer el desarrollo de la empresa y su impacto en la región norte de República Dominicana.

El lado menos glamuroso del éxito

Detrás de una planta industrial y de las cifras de crecimiento existe una parte de la historia que suele quedar fuera de las fotografías.

González ha hablado públicamente sobre las dificultades de construir una carrera empresarial siendo una mujer joven y sobre las experiencias negativas que enfrentó durante ese proceso.

Esa parte de su historia resulta especialmente relevante porque rompe con la idea del emprendimiento como un camino perfectamente trazado.

Hubo dudas, obstáculos y momentos en los que avanzar significó hacerlo prácticamente a contracorriente. Pero también hubo una constante: la capacidad de convertir cada dificultad en aprendizaje.

Quizá por eso su siguiente proyecto profesional tiene sentido dentro de la misma historia.

Cuando el conocimiento se convierte en guía

Con Maluhia Laboratorios consolidada, Anyela González ha comenzado a dedicar una parte importante de su experiencia a acompañar a otras personas que quieren desarrollar sus propios proyectos.

Su nueva faceta como mentora de marcas personales y marcas con propósito nace precisamente de aquello que ella misma tuvo que aprender sobre la marcha: estrategia, estructura, posicionamiento, disciplina y claridad para tomar decisiones.

Su propuesta parte de una premisa sencilla: tener talento no siempre es suficiente para convertirlo en un negocio sostenible.

Para González, una marca personal necesita tener identidad, pero también estructura. Necesita conectar con una audiencia, pero también convertirse en un proyecto capaz de generar independencia y calidad de vida.

De ahí surge una de las ideas que definen esta nueva etapa: construir negocios que sean rentables, libres y poderosos.

No se trata únicamente de alcanzar una determinada cifra económica, sino de crear una estructura que permita decidir cómo trabajar, con quién hacerlo y qué lugar ocupa el negocio dentro de la vida personal.

De emprendedora a creadora de legado

La historia de Anyela González comenzó con 40 cremas fabricadas en una cocina. Hoy, su mirada está puesta mucho más allá de aquellas primeras producciones.

Maluhia Laboratorios representa la primera gran etapa de su recorrido: convertir conocimiento y necesidad en una empresa con capacidad industrial.

La mentoría representa una segunda: transformar la experiencia acumulada en conocimiento que pueda compartirse.

Su historia demuestra que un imperio empresarial no necesariamente comienza con grandes recursos. A veces comienza con una idea, una cocina, una meta que parece demasiado grande y la voluntad de aprender lo suficiente para alcanzarla.

