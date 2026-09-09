Revista
Síguenos en:
Personalidades

Anyela González: de una cocina a construir un imperio de belleza

Lo que comenzó con pequeñas tandas de cosméticos fabricadas en una cocina terminó convirtiéndose en un laboratorio con visión internacional. La historia de Anyela González es la de una mujer que convirtió la necesidad en oportunidad y que hoy busca compartir lo aprendido con quienes también quieren transformar su talento en un proyecto propio

Septiembre 09, 2026
BU5A5557.jpg

Hay emprendimientos que nacen después de meses de planeación, estudios de mercado y grandes inversiones. El de Anyela González comenzó de una manera mucho más sencilla: en una cocina.

En aquel espacio doméstico, en medio de una época marcada por la incertidumbre y la escasez de productos importados, González comenzó a fabricar sus primeras cremas. Eran alrededor de 40 unidades por tanda, pero en su cabeza ya existía una meta mucho mayor: llegar algún día a producir 2,000 unidades diarias.

La distancia entre ambas cifras parecía enorme. Sin embargo, fue precisamente esa visión la que comenzó a marcar el rumbo de lo que después se convertiría en Maluhia Laboratorios.

Su historia empresarial no comenzó con capital abundante ni con las condiciones ideales. Comenzó con la decisión de aprender, experimentar y apostar por una idea incluso cuando todavía no existían garantías de que funcionaría.

Antes de convertirse en empresaria, Anyela González recorrió caminos muy distintos.
Es abogada y también se formó como fármaco-bioquímica, pero su trayectoria profesional incluyó experiencias tan diversas como trabajar en un call center, vender bisutería y comercializar cosméticos de terceros.

BU5A5755.jpg

Lejos de presentar el emprendimiento como una historia de éxito instantáneo, González reconoce en esos primeros trabajos una parte esencial de su formación. Fueron años de probar, equivocarse, observar y entender qué quería construir.

Para ella, estudiar dejó de ser solamente una etapa académica y se convirtió en una herramienta permanente para tomar mejores decisiones.

La coyuntura terminó acelerando un proyecto que ya comenzaba a tomar forma. La falta de productos importados durante la pandemia abrió una oportunidad para desarrollar alternativas locales. Lo que inicialmente fueron pequeñas producciones terminó evolucionando hacia una operación industrial.

Así nació el crecimiento de Maluhia Laboratorios, compañía con sede en Puerto Plata que actualmente desarrolla y fabrica productos cosméticos para distintas marcas.

Su catálogo de producción abarca categorías como cuidado corporal, capilar y facial, además de productos para el hogar y el sector automotriz. La empresa también ha apostado por el uso de materias primas naturales y procesos orientados a reducir su impacto ambiental.

BU5A5547.jpg

Con el crecimiento llegaron nuevos desafíos: infraestructura, procesos, calidad, clientes y la necesidad de pensar más allá del mercado local.

Actualmente, la compañía trabaja con más de 150 clientes directos, principalmente emprendedores que buscan desarrollar sus propias marcas de belleza, mientras avanza en procesos de certificación y en una estrategia de expansión internacional que contempla a México entre sus próximos mercados.

La evolución también ha despertado interés institucional. Representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes han visitado sus instalaciones para conocer el desarrollo de la empresa y su impacto en la región norte de República Dominicana.

El lado menos glamuroso del éxito

Detrás de una planta industrial y de las cifras de crecimiento existe una parte de la historia que suele quedar fuera de las fotografías.

González ha hablado públicamente sobre las dificultades de construir una carrera empresarial siendo una mujer joven y sobre las experiencias negativas que enfrentó durante ese proceso.

Esa parte de su historia resulta especialmente relevante porque rompe con la idea del emprendimiento como un camino perfectamente trazado.

Hubo dudas, obstáculos y momentos en los que avanzar significó hacerlo prácticamente a contracorriente. Pero también hubo una constante: la capacidad de convertir cada dificultad en aprendizaje.

Quizá por eso su siguiente proyecto profesional tiene sentido dentro de la misma historia.

Cuando el conocimiento se convierte en guía

Con Maluhia Laboratorios consolidada, Anyela González ha comenzado a dedicar una parte importante de su experiencia a acompañar a otras personas que quieren desarrollar sus propios proyectos.

Su nueva faceta como mentora de marcas personales y marcas con propósito nace precisamente de aquello que ella misma tuvo que aprender sobre la marcha: estrategia, estructura, posicionamiento, disciplina y claridad para tomar decisiones.

Su propuesta parte de una premisa sencilla: tener talento no siempre es suficiente para convertirlo en un negocio sostenible.

Para González, una marca personal necesita tener identidad, pero también estructura. Necesita conectar con una audiencia, pero también convertirse en un proyecto capaz de generar independencia y calidad de vida.

De ahí surge una de las ideas que definen esta nueva etapa: construir negocios que sean rentables, libres y poderosos.

No se trata únicamente de alcanzar una determinada cifra económica, sino de crear una estructura que permita decidir cómo trabajar, con quién hacerlo y qué lugar ocupa el negocio dentro de la vida personal.

De emprendedora a creadora de legado

La historia de Anyela González comenzó con 40 cremas fabricadas en una cocina. Hoy, su mirada está puesta mucho más allá de aquellas primeras producciones.

Maluhia Laboratorios representa la primera gran etapa de su recorrido: convertir conocimiento y necesidad en una empresa con capacidad industrial.

La mentoría representa una segunda: transformar la experiencia acumulada en conocimiento que pueda compartirse.

Su historia demuestra que un imperio empresarial no necesariamente comienza con grandes recursos. A veces comienza con una idea, una cocina, una meta que parece demasiado grande y la voluntad de aprender lo suficiente para alcanzarla.

Relacionadas
Foto horizontal .JPEG
Personalidades
Dra. Keyli Franco: la mujer que convirtió su propia experiencia en una misión por la salud femenina
Septiembre 09, 2026
JessicaMilky1224 (1).jpg
Personalidades
Jessica Klemps y Milky Kaizen han hecho del emprendimiento una parte esencial de su vida en común
Septiembre 09, 2026
20 Años Después: Mario, María y Colate vuelven al escenario de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’
Personalidades
20 Años Después: Mario, María y Colate vuelven al escenario de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’
Septiembre 07, 2026
 · 
Tania Franco
Julie Andrews gana un Emmy gracias a su icónica voz como Lady Whistledown en ‘Bridgerton’
Personalidades
Julie Andrews gana un Emmy gracias a su icónica voz como Lady Whistledown en ‘Bridgerton’
Septiembre 07, 2026
 · 
Tania Franco
carlos-imaz-exesposo-de-claudia-sheinbaum-porque-terminaron.png
Personalidades
Quién es Carlos Ímaz, el exesposo de Claudia Sheinbaum y por qué se divorciaron
Carlos Ímaz Gispert fue el primer esposo de Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de Morena a la presidencia de México
Septiembre 07, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez
La extraña enfermedad que casi acaba con el sueño de Lionel Messi y que se convirtió en su principal batalla
Personalidades
La extraña enfermedad que casi acaba con el sueño de Lionel Messi y que se convirtió en su principal batalla
Antes de convertirse en uno de los futbolistas más grandes de la historia, Lionel Messi enfrentó una batalla silenciosa que puso en riesgo su sueño.
Julio 09, 2026
 · 
Melisa Velázquez
erling-haaland-negocio-ligas.jpeg
Personalidades
El millonario negocio de Erling Haaland de ligas para el cabello; así convirtió su icónico peinado en una fuente de ingresos
El delantero noruego Erling Haaland ha demostrado que su éxito no se limita a las canchas
Julio 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que se hizo viral por su asombroso parecido con Erling Haaland
Personalidades
Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que se hizo viral por su asombroso parecido con Erling Haaland
Sus rasgos físicos, cabello rubio y mirada han provocado que miles de usuarios comparen a la modelo rusa Anastasia Kostromitina con Erling Haaland.
Julio 09, 2026
 · 
Melisa Velázquez