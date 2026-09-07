Julie Andrews gana un Emmy gracias a su icónica voz como Lady Whistledown en ‘Bridgerton’

Julie Andrews sumó un nuevo reconocimiento a su legendaria carrera. La actriz británica fue premiada en los Creative Arts Emmy Awards 2026 por prestar su inconfundible voz a Lady Whistledown, la misteriosa narradora de la exitosa serie de Netflix Bridgerton.

El reconocimiento corresponde a la categoría Outstanding Character Voice-Over Performance y llega por su trabajo en el episodio The Waltz. La victoria resulta especialmente significativa porque Andrews también se llevó el premio en esta misma categoría en 2025, convirtiéndose así en su segundo triunfo consecutivo como Lady Whistledown.

El nuevo Emmy llega, además, en una etapa diferente de su trayectoria. Andrews ha explicado recientemente que ya no busca papeles frente a las cámaras. Con este reconocimiento, la Television Academy registra ya tres premios Emmy y 13 nominaciones a lo largo de la carrera de Julie Andrews.