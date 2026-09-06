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Danna y Tini sorprendieron al aparecer juntas por primera vez en el escenario

Durante su presentación del 4 de septiembre en la Arena Ciudad de México, TINI recibió a DANNA como invitada especial en un encuentro que unió a México y Argentina a través de la música, la moda y la complicidad entre mujeres.

Septiembre 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Dos de las voces femeninas que han marcado al pop latino de su generación se encontraron por primera vez sobre un mismo escenario. Durante su presentación en la Arena Ciudad de México,TINI sorprendió al público al recibir como invitada especial a DANNA para compartir un momento que celebró la conexión entre ambas artistas y el apoyo entre mujeres dentro de la música.

El encuentro reunió a México y Argentina, recorriendo dos momentos clave en las carreras de las artistas. Juntas interpretaron ‘Si Tu Te Vas’, canción que forma parte de TINI (Martina Stoessel), el álbum debut con el que TINI inició en 2016 una nueva etapa de su carrera musical.

A una década de aquel lanzamiento, recuperar el tema frente al público mexicano permitió revisitar uno de los primeros capítulos de su trayectoria desde el presente y compartirlo por primera vez con DANNA.

El segundo momento llegó con ‘SUEÑO MOJADITO’, canción que abre su más reciente material, ‘WET DREAMS’. El contraste entre ambas canciones convirtió la presentación en un encuentro entre pasado y presente: una pieza ligada a los comienzos discográficos de TINI y otra que representa el momento de libertad y madurez creativa que DANNA atraviesa actualmente.

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La sorpresa fue recibida con entusiasmo por los asistentes de la Arena Ciudad de México para el FUTTTURA WORLD TOUR, quienes presenciaron por primera vez la unión de ambas artistas sobre un escenario. El momento puso en primer plano una relación construida desde la admiración, una conversación que ambas han impulsado desde sus respectivas plataformas y que se materializó esta noche frente a miles de personas.

Para DANNA, la presentación llega además en un momento significativo. A pocos días del lanzamiento de ‘WET DREAMS’, el proyecto debutó en la posición #9 del Top Albums Debut Global de Spotify, colocando a la artista mexicana dentro del Top 10 mundial denuevos lanzamientos de álbumes en la plataforma.

WET DREAMS’ representa el segundo capítulo de‘VISIONS’, el próximo álbum de DANNA, un proyecto que explora progresivamente distintas dimensiones de los sueños.

Danna tini
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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