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Travis Kelce revela cómo fue tener a Adam Sandler como oficiante en su boda con Taylor Swift

El jugador de los Kansas City Chiefs habló por primera vez a detalle sobre el especial papel que tuvo Adam Sandler en su boda con Taylor Swift y reveló que el actor incluso se ordenó en Nueva York para poder casarlos.

Septiembre 04, 2026 • 
Tania Franco
Travis Kelce revela cómo fue tener a Adam Sandler como oficiante en su boda con Taylor Swift

Gotham/GC Images

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue revelando nuevos detalles. Dos meses después de darse el “sí, acepto” en el Madison Square Garden de Nueva York, el jugador de la NFL recordó uno de los momentos más especiales de la celebración: tener a Adam Sandler como oficiante de la ceremonia.

Durante el estreno de la quinta temporada de su podcast New Heights, publicado el 2 de septiembre, Travis habló con su hermano Jason Kelce sobre la noche del 3 de julio y agradeció especialmente al actor por aceptar una tarea que requirió preparación más allá de simplemente presentarse frente a los invitados.

Adam Sandler se ordenó para casar a Taylor Swift y Travis Kelce

Kelce reveló que Sandler se ordenó en el estado de Nueva York específicamente para poder oficiar su matrimonio con Taylor Swift. El deportista aseguró que la manera en la que el comediante llevó la ceremonia superó las expectativas de ambos.

Ha sido, simplemente, la mejor persona de este planeta.
Travis Kelce

Travis Kelce revela cómo fue tener a Adam Sandler como oficiante en su boda con Taylor Swift

Getty Images

También explicó que el actor condujo la ceremonia con su característico “Sandman style” y consiguió darles mucho más de lo que habían imaginado para ese momento. Para Kelce, contar con él fue especialmente significativo al tratarse de “la noche más importante” de sus vidas, y calificó toda la experiencia como “absolutamente increíble”.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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