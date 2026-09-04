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Premios Juventud 2026: ellos son todos los ganadores de la noche histórica en Marbella

Shakira, Bad Bunny, Karol G, Aitana y otros grandes nombres de la música latina brillaron entre los ganadores de la edición número 23 de Premios Juventud, celebrada por primera vez en Europa.

Septiembre 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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NEW YORK, NY - MARCH 26: Shakira is seen performing in Time Square on March 26, 2024 in New York, New York. (Photo by MEGA/GC Images)

Getty Imagez

La edición número 23 de Premios Juventud cruzó por primera vez el Atlántico para celebrarse desde Marbella, España, reuniendo a algunas de las figuras más importantes de la industria.

Con una ceremonia marcada por la música, la moda y encuentros entre estrellas de diferentes generaciones, la premiación reconoció a artistas consolidados y nuevas figuras que actualmente están conquistando al público.

Entre los nombres que destacaron durante la noche se encuentran Shakira, Bad Bunny, Karol G, Aitana y Santos Bravos, además de otros intérpretes que fueron reconocidos en las distintas categorías de esta edición.

Shakira volvió a demostrar el enorme alcance internacional de su música al figurar entre las ganadoras de la noche.

La colombiana fue reconocida junto a Burna Boy por su colaboración “Dai Dai”, una de las producciones que más conversación ha generado durante este año. El tema fue premiado en la categoría de Colaboración OMG.

El reconocimiento confirma, una vez más, la capacidad de Shakira para mantenerse vigente y conectar con diferentes generaciones y públicos alrededor del mundo.

La llegada de Premios Juventud a España permitió que artistas españoles tuvieran una participación especialmente destacada.

Aitana, Lola Índigo y Alejandro Sanz figuraron entre los nombres reconocidos durante la ceremonia, mientras que la gala también celebró la creciente presencia de España dentro de la industria musical en español.

La edición de este año reunió sobre un mismo escenario a estrellas de América Latina y Europa, convirtiendo a Marbella en uno de los grandes epicentros de la música durante esta noche.

Desde Marbella, grandes estrellas y nuevas promesas celebraron una industria que continúa creciendo y conquistando escenarios en todo el mundo.

Entre los ganadores y artistas más destacados de la noche se encuentran:

Shakira

Burna Boy

Bad Bunny

Karol G

Aitana

Lola Índigo

Alejandro Sanz

Santos Bravos

Bizarrap

premios juventud
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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