Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Priyanka Chopra recuerda cómo Nick Jonas la vio por primera vez cuando tenía siete años

Mucho antes de conocerse y enamorarse, sus caminos ya habían coincidido de una manera inesperada: el cantante vio por televisión la coronación de quien, años después, se convertiría en su esposa.

Septiembre 03, 2026 • 
Tania Franco
Priyanka Chopra recuerda cómo Nick Jonas la vio por primera vez cuando tenía siete años

Swan Gallet/WWD via Getty Images

La historia de amor de Priyanka Chopra y Nick Jonas comenzó oficialmente muchos años después, pero la actriz reveló que Nick tenía apenas siete años cuando la vio ganar Miss World por televisión, mientras ella acababa de cumplir 18.

Fue su suegra, Denise Miller-Jonas, quien le contó la anécdota. Mientras Priyanka se encontraba en Londres participando en el certamen, la familia Jonas estaba en Texas. Kevin Jonas Sr., padre del cantante y aficionado a los concursos de belleza, estaba viendo la transmisión cuando Nick se sentó junto a él y presenció su coronación.

Priyanka Chopra recuerda cómo Nick Jonas la vio por primera vez cuando tenía siete años

Michael Crabtree - PA Images/PA Images via Getty Images

En aquel momento ninguno podía imaginar lo que ocurriría años después. Priyanka y Nick comenzaron su relación en 2018 y se casaron en diciembre de ese mismo año en India, pese a los 10 años de diferencia de edad entre ellos. Actualmente son padres de Malti Marie Chopra Jonas, quien nació en 2022.

Nick Jonas Priyanka Chopra
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Camilo Séptimo despide a Jonathan “Honas” Meléndez y a su familia con emotivo comunicado
Entretenimiento
Camilo Séptimo despide a Jonathan “Honas” Meléndez y a su familia con emotivo comunicado
Septiembre 03, 2026
 · 
Tania Franco
Catalina Aguilar Mastretta: una historia que pasa de generación en generación
Entretenimiento
Catalina Aguilar Mastretta: el reto de llevar Mal de amores a la pantalla
Septiembre 02, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
una-mujer-sin-pasado.jpeg
Entretenimiento
¿De qué trata Una mujer sin pasado, la inquietante película de Netflix sobre una mujer que descubre una vida que no recuerda?
Septiembre 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Harper Beckham revela cuál de sus hermanos es su modelo a seguir y no es Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Harper Beckham revela cuál de sus hermanos es su modelo a seguir y no es Brooklyn Beckham
Septiembre 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Jacob Batalon confirma su boda secreta con Veronica Leahov
Entretenimiento
¿Quién es Veronica Leahov? La mujer que conquistó el corazón de Jacob Batalon y con quien se casó en secreto
Jacob Batalon, el actor que da vida a Ned Leeds en la saga de Spider-Man, sorprendió al revelar que se casó en secreto con Veronica Leahov.
Agosto 03, 2026
 · 
Melisa Velázquez
sofia-castro-y-jose-eduardo-derbez-protagonizan-hotel-todo-incluido-la-nueva-serie-comica-de-vix.png
Entretenimiento
Sofía Castro y José Eduardo Derbez protagonizan ‘Hotel Todo Incluido’, la nueva serie cómica de ViX
Los actores protagonizan Hotel todo Incluido, la nueva serie original de ViX, que mezcla comedia, fantasía y segundas oportunidades, en un hotel donde todo puede suceder.
Agosto 28, 2026
quien-es-paola-dalay-jose-eduardo-derbez.jpeg
Entretenimiento
Quién es la pareja de José Eduardo Derbez; ella es Paola Dalay la madre de su hija
Paola Dalay se ha convertido en una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano por su relación con José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Entretenimiento
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Más allá de la escena musical, Michael Jackson fue relacionado con varias celebridades, pero solo una habría conquistado realmente su corazón.
Mayo 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez