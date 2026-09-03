Priyanka Chopra recuerda cómo Nick Jonas la vio por primera vez cuando tenía siete años

La historia de amor de Priyanka Chopra y Nick Jonas comenzó oficialmente muchos años después, pero la actriz reveló que Nick tenía apenas siete años cuando la vio ganar Miss World por televisión, mientras ella acababa de cumplir 18.

Fue su suegra, Denise Miller-Jonas, quien le contó la anécdota. Mientras Priyanka se encontraba en Londres participando en el certamen, la familia Jonas estaba en Texas. Kevin Jonas Sr., padre del cantante y aficionado a los concursos de belleza, estaba viendo la transmisión cuando Nick se sentó junto a él y presenció su coronación.

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En aquel momento ninguno podía imaginar lo que ocurriría años después. Priyanka y Nick comenzaron su relación en 2018 y se casaron en diciembre de ese mismo año en India, pese a los 10 años de diferencia de edad entre ellos. Actualmente son padres de Malti Marie Chopra Jonas, quien nació en 2022.