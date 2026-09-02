Harper Beckham revela cuál de sus hermanos es su modelo a seguir y no es Brooklyn Beckham

Harper Beckham, hija menor de David y Victoria Beckham, ha revelado cuál de sus hermanos es su gran modelo a seguir, y para sorpresa de muchos, no sería su hermano mayor, Brooklyn Beckham, quien se encuentra completamente distanciado de la familia.

La tierna declaración ocurrió con motivo del cumpleaños 24 de su hermano Romeo Beckham, que se celebró el 1 de septiembre, y a quien la pequeña de 15 años le dedicó un emotivo mensaje en el que dejó al descubierto quién es su verdadero modelo a seguir.

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Harper Beckham revela que Romeo, es su hermano favorito y modelo a seguir

A través de su cuenta de Instagram, Harper dedicó una emotiva felicitación a su hermano Romeo, donde le aseguró sentirse profundamente afortunada por tenerlo en su vida, y destacó lo mucho que lo admira y la inspiración que le transmite.

“Hoy se trata de celebrarte, y espero que sepas lo mucho que te queremos y apreciamos. Siempre serás uno de los mayores modelos a seguir en mi vida, y siempre te admiraré a ti y a todo lo que representas. Tengo muchísima suerte de tenerte como hermano, y sinceramente no sé qué haría sin ti.

Gracias por ser siempre alguien a quien admiro y de quien me siento orgullosa. Espero que este año te traiga mucha felicidad, amor y todo lo que has deseado, porque de verdad te lo mereces”.

Harper Beckham revela que Romeo, es su hermano favorito y modelo a seguir Instagram/@victoriabeckham

Se dice que Harper siempre se sintió muy apegada a su hermano Brooklyn; sin embargo, tras la polémica familiar y la decisión de mantenerse alejado de la familia, la pequeña de los Becham se ha hecho mucho más cercana a sus hermanos Romeo y Cruz.

¿Cómo es la relación actual de Harper Beckham con su hermano Brooklyn Beckham?

De acuerdo con el Daily Mail, varias fuentes cercanas a la familia Beckham, aseguran que Brooklyn le rompió el corazón a su hermana Harper, quien se encontraría desconsolada por la distancia que hay entre ellos y su fallido intento de verlo cuando estaba en Estados Unidos.

“Harper está desconsolada y devastada por la decisión de su hermano de no hablarle, y ahora que su cumpleaños está a solo unos días, la situación se vuelve a complicar de nuevo. Eran tan unidos. Ahora él no le habla y ella no entiende por qué. Para Harper, no hay nada peor que él la ignore en su cumpleaños. Lo único que quiere es tener una relación con su hermano mayor. Es horrible y terrible para David y Victoria presenciarlo”.

La fuente añadió: “Por supuesto, todos los demás miembros de la familia le demuestran mucho cariño a Harper. Pero por segundo año consecutivo, es probable que Brooklyn no le demuestre nada. No es culpa suya que estén distanciados. Nunca han tenido una discusión”.