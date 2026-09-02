Justin Baldoni deberá pagar más de 400 mil dólares a Blake Lively: ¿por qué tendrá que hacerlo?

La cifra exacta asciende a 407 mil 451 dólares, de acuerdo con la resolución emitida el pasado 26 de agosto por el juez federal Lewis J. Liman en Nueva York.

Del monto total, 363 mil 245 dólares corresponden a honorarios de abogados y 44 mil 206 dólares a otros costos legales. Sin embargo, la cantidad está muy por debajo de los más de 8 millones de dólares que Blake Lively había solicitado inicialmente.

¿Por qué Justin Baldoni tendrá que pagarle a Blake Lively?

La decisión está relacionada específicamente con la demanda por difamación que Justin Baldoni y su productora presentaron contra Blake Lively en medio del complejo conflicto legal que surgió tras el rodaje de It Ends With Us.

Lively acusó a Baldoni y a otros involucrados en la producción de acoso sexual y represalias, acusaciones que él ha negado. Posteriormente, Baldoni presentó una millonaria demanda contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y otros involucrados.

La demanda de Baldoni fue desestimada y, posteriormente, el tribunal determinó que Lively tenía derecho a recuperar una parte razonable de los gastos que realizó para defenderse de las acusaciones de difamación.

El reembolso fue concedido bajo una legislación de California diseñada para proteger a las personas que realizan denuncias relacionadas con acoso o discriminación frente a determinadas demandas de represalia por difamación.

Blake Lively pidió más de 8 millones de dólares

Aunque la actriz y su equipo legal solicitaron alrededor de 8.04 millones de dólares por honorarios y gastos, el juez consideró que una gran parte de la cantidad reclamada no estaba suficientemente justificada.

El tribunal reconoció que las tarifas por hora de los abogados eran razonables, pero concluyó que el número de horas facturadas para las que se solicitaba reembolso era excesivo. Por ello, limitó el pago a los gastos directamente relacionados con la defensa frente a la reclamación por difamación y excluyó otros costos.

El conflicto que enfrentó a los protagonistas de It Ends With Us

La batalla judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó después de que la actriz hiciera acusaciones contra su compañero de reparto y director de It Ends With Us, película estrenada en 2024.

El enfrentamiento escaló hasta convertirse en una compleja disputa con múltiples reclamaciones judiciales. Finalmente, el litigio restante entre las partes fue resuelto en mayo de 2026 antes de que el caso llegara a juicio, aunque quedó pendiente la decisión sobre los honorarios y costos legales.