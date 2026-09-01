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Christopher y Kailey, los hijos de William Levy que llenan de orgullo al actor

William Levy ha construido una exitosa carrera en la televisión y el cine, pero lejos de los reflectores, el papel que ocupa un lugar todavía más especial en su vida es el de padre.

Septiembre 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Christopher y Kailey, los hijos de William Levy que llenan de orgullo al actor

Christopher y Kailey, los hijos de William Levy que llenan de orgullo al actor

Instagram/@willevy

William Levy mantiene una relación cercana con sus dos hijos, Christopher y Kailey, fruto de su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez, la pareja se conoció en 2003, y ese mismo año llegaron al altar.

Tres años después le dieron la bienvenida a su primogénito, Christopher, que nació en 2006 y a su hija Kailey, que nació en 2010; sin embargo, y tras más de dos décadas de estar juntos, Levy y Álvarez decidieron separarse en mayo de 2024.

Aunque sus caminos como pareja tomaron rumbos distintos, el actor y la actriz han decidido mantener una relación cordial y priorizar el bienestar de sus hijos. William Levy, por su parte, mantiene un vínculo cercano y afectuoso con Christopher y Kailey, quienes son dos de sus mayores orgullos.

Te podría interesar: Las polémicas declaraciones que hizo Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy previo a su última separación

¿Quiénes son los hijos de William Levy y a qué se dedican?

En diversas entrevistas, William ha hablado abiertamente de su faceta como padre, revelando que sus hijos se han convertido en su prioridad: “Estoy muy orgulloso de lo que he logrado como padre”.

Por otra parte, Levy ha demostrado su vínculo cercano con sus dos hijos, compartiendo a menudo fotos de ellos en sus redes sociales, incluyendo de sus cumpleaños, fiestas conjuntas y tiempo juntos.

Christopher Levy, hijo de William Levy

Christopher Levy, primer hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, nació el 12 de marzo de 2006, y desde pequeño siguió los pasos de su padre en el béisbol, deporte que practicó durante su juventud y que también fortaleció el vínculo entre ambos.

Ese es nuestro pegamento en nuestra relación”, contó Christopher en una entrevista en 2023.

Christopher actualmente forma parte del equipo de béisbol de su instituto en Florida, donde se ha desempeñado en distintas posiciones, entre ellas campocorto, segunda y tercera base, además del cuadro intermedio.

Tras graduarse en 2025, el joven tenía previsto continuar su formación y carrera deportiva en el Miami Dade College, de acuerdo con su perfil de jugador en Perfect Game.

Christopher también ha demostrado públicamente el cariño y admiración que siente por su padre, a través de sus redes sociales, el joven suele dedicarle emotivos mensajes en fechas especiales, como el Día del Padre o su cumpleaños.

Este 29 de agosto, William celebró su cumpleaños 49, y su hijo dedicó un emotiv o mensaje en su perfil de Instagram con un carrusel de fotografías y el siguiente mensaje: “¡Feliz cumpleaños al hombre que sacrifica todo por nosotros! Te amo más de lo que las palabras pueden explicar y te admiro por todo lo que haces”, expresó.

Me has demostrado el valor de la vida y cómo convertirte en un hombre. Gracias por guiarme a través de la vida y por enseñarme a lidiar con los desafíos que la vida nos lanza. Gracias por ser mi mejor amigo y el mejor papá que podría haber pedido, todo en uno. Te amo papá”, agregó junto a dos fotografías de su infancia.

Kailey Levy, hija de William Levy

Kailey Levy, hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, nació el 7 de marzo de 2010, y aunque mantiene un perfil más privado, en algunas ocasiones ha compartido momentos especiales junto a su padre, como un baile padre-hija durante su infancia y cuando él le enseñó a conducir durante su adolescencia.

Sin embargo, y a pesar de mantener un perfil bajo, Kailey ha demostrado un profundo interés por seguir los pasos de sus padres, al asegurar que en un futuro le gustaría tener una carrera como actriz.

Kailey, hija de William Levy

Kailey, hija de William Levy

Instagram/@kaileylevy19

La joven de 16 años, también dedicó un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños de su padre, una historia de Instagram donde posan juntos durante su fiesta de cumpleaños, con el siguiente mensaje: “¡Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y al mejor hombre del mundo! Te quiero muchísimo... Gracias por todo, siempre, incluso por las pequeñas cosas que olvido agradecerte. Te amo @willevy”.

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William Levy hijo de William Levy hija de William Levy
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