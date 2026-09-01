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Sarah Ferguson prepara su regreso al Reino Unido tras meses fuera del país

La exduquesa de York estaría a punto de volver después de varios meses alejada de los reflectores y del Reino Unido.

Septiembre 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Sarah Ferguson prepara su regreso al Reino Unido, después de pasar alrededor de siete meses fuera del país y mantener un perfil mucho más discreto de lo habitual.

La exduquesa de York, conocida popularmente como Fergie, se dispondría a iniciar una nueva etapa después de un periodo marcado por importantes cambios personales y por la intensa atención mediática sobre su relación pasada con el fallecido Jeffrey Epstein y la situación de su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor.

¿Cuándo regresa Sarah Ferguson al Reino Unido?

De acuerdo con recientes reportes de medios británicos e internacionales, el regreso de Sarah Ferguson a Reino Unido sería inminente.

La autora, de 66 años, pasó gran parte de los últimos meses fuera de Reino Unido y fue vista, entre otros lugares, en los Alpes austriacos. Ahora, todo apunta a que está lista para instalarse nuevamente en su país natal.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la nueva residencia que prepararía para esta etapa.

Según los reportes, Sarah Ferguson habría alquilado una propiedad de seis habitaciones en la región conocida como Home Counties, el área que rodea Londres. La casa le permitiría mantenerse cerca de la capital británica, aunque en un entorno mucho más privado.

El retorno supone un importante cambio en la vida de Ferguson, quien durante años estuvo estrechamente vinculada a Royal Lodge, en Windsor, residencia que compartió con su exmarido durante una parte importante de su vida, incluso después de su divorcio.

¿Por qué Sarah Ferguson se fue del Reino Unido?

La ausencia de Sarah Ferguson coincidió con un periodo especialmente complejo para su familia y con una renovada atención sobre sus vínculos pasados con Jeffrey Epstein.

La exduquesa no ha sido acusada de ningún delito relacionado con el caso. Sin embargo, antiguos intercambios y revelaciones sobre su relación con Epstein provocaron críticas y tuvieron consecuencias en algunas de sus actividades públicas y vínculos con organizaciones benéficas.

A esto se sumó la complicada situación de su exesposo, Andrés Mountbatten-Windsor, lo que colocó nuevamente a la familia York en el centro de la atención mediática.

Una nueva etapa para Sarah Ferguson

El posible regreso de Sarah Ferguson ocurre en un momento de grandes transformaciones para la familia real británica.

Madre de las princesas Beatriz y Eugenia, Fergie ha mantenido durante décadas una relación muy cercana con sus hijas y continúa siendo una figura reconocida dentro de la historia contemporánea de la realeza británica.

Ahora, su vuelta al Reino Unido parece marcar el comienzo de un nuevo capítulo, lejos de la residencia que ocupó durante años y después de meses de mantener un perfil bajo fuera del país.

Sarah Ferguson
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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