La última noche de Lady Di: las claves de su muerte 29 años después del trágico accidente en París

Han pasado 29 años desde aquel fatídico accidente que le arrebató la vida a la princesa Diana y a su acompañante, el empresario Dodi Al-Fayed, cuando su auto se estrelló en el túnel del Pont de l’Alma en París.

La madrugada del 31 de agosto de 1997, la tragedia conmocionó al mundo enteró y dejó una huella imborrable en la familia real británica, desatando también innumerables preguntas y teorías sobre la muerte de la icónica princesa del pueblo.

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¿Cuándo y dónde murió la princesa Diana? Las claves del accidente que le quitó la vida

Diana tenía 36 años cuando murió en un accidente automovilístico en París, dejando atrás a sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, durante aquel verano de 1997 había iniciado una relación con Dodi Al-Fayed y ambos disfrutaban de unos días en Francia.

La madrugada del 31 de agosto, el automóvil en el que viajaban fue perseguido por paparazzi y se estrelló contra una columna en el túnel del Pont de l’Alma, donde Dodi y el conductor, Henri Paul, murieron en el lugar, mientras que Diana falleció horas después en el hospital, alrededor de las 4 de la mañana.

¿Cuándo y dónde murió la princesa Diana? Getty Images

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la princesa Diana antes de morir?

En agosto de 2017, el bombero francés Xavier Gourmelon reveló en una entrevista con The Sun cuáles fueron las últimas palabras que escuchó de Diana tras el accidente, y según su relato, la princesa recuperó brevemente la conciencia y, desconcertada por lo ocurrido, preguntó: “Dios mío, ¿qué ha pasado?”

Gourmelon fue uno de los primeros intervinientes en llegar al lugar y participó en las maniobras de reanimación de Diana, entre ellas las compresiones torácicas. En aquel momento, el bombero creyó que habían logrado estabilizarla y que sobreviviría.

“Fue un alivio, por supuesto, porque como primer interviniente quieres salvar vidas, y eso es lo que pensé que había hecho”, recordó.

Sin embargo, al enterarse al día siguiente de que Diana había muerto, la noticia fue, según sus propias palabras, “muy angustiante”.

“Ahora sé que hubo lesiones internas graves, pero todo el episodio sigue muy presente en mi mente. El recuerdo de aquella noche se quedará conmigo para siempre”, confesó.

¿Cómo fue la última conversación de la princesa Diana con sus hijos William y Harry?

William y Harry, que estaban en el castillo de Balmoral en Escocia en ese momento, hablaron por última vez con su madre en una llamada telefónica, según dijeron en el documental de 2017 Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.

“Harry y yo íbamos con una prisa desesperada por despedirnos, ya sabes, ‘Nos vemos luego’”. dijo William sobre la llamada. “Si ahora hubiera sabido claramente lo que iba a pasar, no habría sido tan indiferente ni con todo lo demás”.

Harry añadió: “No puedo recordar exactamente lo que dije, pero lo único que recuerdo probablemente es que me arrepiento el resto de mi vida de lo corta que fue la llamada”.

¿Cómo fue la última conversación de la princesa Diana con sus hijos William y Harry? Getty Images

El legado de la princesa Diana

A casi tres décadas de su muerte, el legado de Diana, princesa de Gales, va mucho más allá de su papel dentro de la monarquía británica. Su cercanía con la gente, su trabajo humanitario y su manera de abordar temas que entonces eran considerados incómodos la convirtieron en una de las figuras públicas más influyentes de su generación.

Por otra parte, William y Harry han trabajado para asegurar que el legado de su madre perdure a lo largo de sus vidas y de sus hijos:

El príncipe William es mecenas de Centrepoint, una organización dedicada a apoyar a jóvenes en situación de calle, un compromiso que comparte con su madre, quien también fue patrona de la institución.

Por su parte, el príncipe Harry ha mantenido una estrecha relación con The HALO Trust, organización dedicada a la eliminación de minas terrestres, una causa especialmente significativa para la familia, pues en 1997 Diana realizó una emblemática visita a un campo minado en Angola para llamar la atención del mundo sobre el peligro que estas armas representaban para la población civil.