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Billie Eilish casó a su hermano Finneas O’Connell y Claudia Sulewski en una boda de ensueño

Finneas O’Connell y Claudia Sulewski se casaron en una íntima celebración en California, donde Billie Eilish ofició la boda y la novia lució cuatro vestidos de novia.

Agosto 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Billie Eilish casó a su hermano Finneas O'Connell y Claudia Sulewski en una boda de ensueño

Billie Eilish casó a su hermano Finneas O’Connell y Claudia Sulewski en una boda de ensueño

Getty Images

Tras siete años de relación, el amor de Finneas O’Connell y Claudia Sulewski finalmente ha llegado a uno de los momentos más esperados: su boda, el productor musical y hermano de Billie Eilish, se casó con la actriz e influencer en una íntima ceremonia en California.

La pareja estuvo rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood y la música; sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la celebración ocurrió cuando Billie casó a su hermano Finneas con el amor de su vida.

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Billie Eilish casó a su hermano Finneas O’Connell y Claudia Sulewski

Fuera de los escenarios, Billie se convirtió en la maestra de ceremonias de uno de los días más importantes para su hermano Finneas, la cantante fue quien acompañó a la pareja durante el intercambio de sus votos, haciendo de esta celebración todavía más especial.

La boda se celebró este sábado en San Ysidro Ranch, uno de los lugares más exclusivos de Santa Bárbara, California, donde varias celebridades como Hailey Justin Bieber, Nina Dobrev, Dax Shepard, Kristen Belle, entre otros, se dieron cita para celebrar junto a la pareja.

Para la ocasión, Billie llevó un vestido con escote bardot en color verde y llegó acompañada por su novio, el actor Nat Wolff.

Los vestidos de novia de Claudia Sulewski firmados por Oscar de la Renta

Mientras que Finneas vistió para su boda un clásico esmoquin negro, Claudio lució cautro vestidos de novia firmados por Oscar de la Renta, cada uno de ellos igual de impactantes, desde el que llevó en la cena de ensayo, hasta el último que llevó en la boda.

Claudia deslumbró durante la cena de ensayo con un elegante vestido de satén de crepé, de corte al bies y con un escote drapeado que se extendía hasta la espalda, diseñado por Grace McCoy, diseñadora sénior de Oscar de la Renta.

Para la ceremonia, Claudia Sulewski eligió un espectacular vestido de baile en faille de seda color marfil, con cintura baja, falda estructurada de pliegues y un elegante detalle tipo pañuelo que rodeaba su cuello y se extendía hasta la larga cola.

Para inaugurar la fiesta, Claudia eligió un vestido estructurado de cady con un peplum escultórico de plumas reutilizadas, un detalle alineado con su compromiso con la moda vegana, un diseño que combinó sensualidad, sofisticación y un toque festivo pensado especialmente para bailar.

Finalmente, para la fiesta posterior, Claudia se inspiró en los diseños más divertidos de Oscar de la Renta de principios de los 2000, y lució un top rosa de escote barco combinado con una falda globo gris paloma de seda, creando un look fresco, femenino y diferente al resto de sus atuendos nupciales.

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