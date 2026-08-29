La tierna tradición de Adam Sandler: por qué siempre incluye a su esposa en sus películas

Detrás de las películas de Adam Sandler existe una entrañable tradición que sus fans han aprendido a reconocer: la presencia de su esposa, Jackie Sandler, desde pequeños cameos hasta personajes con mayor relevancia, Jackie ha aparecido en numerosas producciones del actor, convirtiéndose en un sello familiar dentro de su filmografía.

La pareja se conoció en 1999, cuando coincidieron en la película ‘Un papá genial’, y cuatro años después llegaron al altar frente a 400 invitados en Malibú, formando una de las familias más unidas, estables y queridas de Hollywood, donde Jackie y Adam han compartido el set en diferentes producciones.

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¿Por qué Jackie, la esposa de Adam Sandler suele aparecer en sus películas?

Jackie se ha convertido en una especie de amuleto de la buena suerte para Adam, quien suele rodearse de un círculo cercano de familiares y amigos al trabajar en un nuevo proyecto, creando una especie de “familia cinematográfica”.

Sin embargo, trabajar con Jackie es una forma de estar junto a su esposa el mayor tiempo posible y seguir construyendo su relación:

“Nadie quiere oír el secreto matrimonial de Adam Sandler, pero supongo que aquí está el secreto: a Jackie y a mí nos gusta pasar tiempo juntos. Intentamos hacernos reír, escuchar, incluirnos mutuamente, intentar apoyarnos. Hacemos todo lo posible, eso es todo. Y nunca pensamos en no estar juntos. Siempre hablamos juntos de nuestro futuro”, confesó el actor en entrevista para la revista AARP.

Las hijas de la pareja, Sadie y Sunny, también han tenido participaciones en varias producciones de su padre. Ambas formaron parte de You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah y Leo, entre otros proyectos.

La historia de amor de Jackie y Adam Sandler

Durante años, se ha mantenido la idea de que Jackie flechó a Adam en el set de ‘Un papá genial’, película donde interpretó a una camarera que le pide la orden al personaje de Adam; sin embargo, el actor reveló para Vanity Fair, el momento exacto en que enamoró de su esposa.

“En internet dice que nos conocimos durante esa película, pero eso no es cierto”, dijo Adam. “Nos conocimos en una fiesta y nos enamoramos, fue divertido. Pero luego ella estaba en Un papá por siempre y nos divertimos coqueteando”.

En junio de 2002, Adam Sandler y Jackie Sandler ya estaban comprometidos, y el actor confirmó la noticia durante una entrevista con Good Morning America, donde también compartió algunos detalles sobre cómo le pidió matrimonio.

“Jugué al baloncesto esa tarde, intentando calmarme, y luego conducía, decía las cosas en voz alta e intentaba, ya sabes, asegurarme de dar en el clavo para que recordara cosas bonitas, y me fue bien”. Añadió que después de que Jackie dijera que sí, “Llamó a su abuela justo después, y a su madre, y todas dijeron: sí, oí los aplausos por teléfono y esas cosas”.

Desde entonces, Jackie ha aparecido en numerosas producciones de su esposo, entre ellas Como si fuera la primera vez, Son como niños, Una esposa de mentira, Blended, Hubie Halloween y Happy Gilmore 2.