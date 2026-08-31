¡La familia Mauri crece! Antonio, hijo de Toño Mauri, espera a su primer hijo con Andrea Baumgartner

La llegada del bebé convertirá a Antonio y Andrea en padres por primera vez y llenará de alegría a toda la familia Mauri, que recientemente celebró uno de los momentos más importantes en la vida de la pareja: su boda.

La historia de amor de Antonio Mauri y Andrea Baumgartner

La historia entre Antonio Mauri y Andrea Baumgartner comenzó hace varios años, cuando ambos se conocieron gracias a la universidad y a amigos en común. Después de coincidir en diferentes ocasiones, tuvieron su primera cita en un restaurante de Polanco, donde descubrieron que compartían valores, sueños y una conexión especial.

Con el paso del tiempo, su relación se fortaleció entre viajes, encuentros familiares y experiencias compartidas. Después de alrededor de tres años de noviazgo, Antonio decidió dar el siguiente paso y pedirle matrimonio a Andrea en 2024.

La romántica propuesta tuvo lugar en Bimini, en las Bahamas, frente al mar y acompañados por un espectacular escenario que se convirtió en el comienzo de su camino hacia el altar.

Después de más de cuatro años de relación, Antonio y Andrea finalmente se convirtieron en marido y mujer en noviembre de 2025.

La pareja celebró primero su boda civil el 9 de noviembre de 2025, en una íntima reunión acompañada por familiares y amigos cercanos. Toño Mauri y Carla Alemán estuvieron presentes para celebrar este importante momento en la vida de su hijo.

Días después, el 23 de noviembre de 2025, Antonio y Andrea llegaron al altar para celebrar su esperada boda religiosa en San Miguel de Allende, Guanajuato. La ceremonia y la celebración tuvieron como escenario el viñedo Vid de Luna, un lugar que aportó un ambiente romántico y especial a uno de los días más importantes de sus vidas.

Rodeados de sus seres queridos, los recién casados celebraron su amor en una emotiva ceremonia que quedó marcada por la alegría de sus familias. Andrea lució un romántico vestido de novia de corte princesa, mientras que Antonio apostó por un elegante traje oscuro.

Ahora, menos de un año después de su boda, Antonio Mauri y Andrea Baumgartner se preparan para vivir la próxima llegada de su primer hijo.

Sin duda, la pareja está a punto de comenzar una nueva aventura, esta vez como padres, mientras la familia Mauri celebra con enorme ilusión la llegada de un nuevo integrante.