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Harry Styles hace inesperado guiño a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en pleno concierto

El cantante desató la euforia durante su presentación en el Madison Square Garden al recordar que el icónico recinto “también hace bodas”, el mismo lugar donde su exnovia.

Agosto 31, 2026 • 
Tania Franco
Harry Styles hace inesperado guiño a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en pleno concierto

Getty Images

Harry Styles necesitó apenas unas palabras para provocar una reacción inmediata entre sus fans. Durante su concierto del 29 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York, el británico hizo un comentario que rápidamente fue interpretado como una referencia a la reciente boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

El comentario cobra especial significado porque la cantante y su ahora esposo, celebraron su boda en el Madison Square Garden el pasado 3 de julio, menos de dos meses antes de la presentación de Styles. El momento ocurrió durante la residencia de Harry en el recinto neoyorquino, donde tiene programados 30 conciertos como parte de su Together, Together Tour. La breve broma fue suficiente para desatar gritos entre los asistentes y convertirse rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.

La referencia también llamó la atención por la historia que comparten ambos artistas. Harry Styles y Taylor Swift tuvieron un breve romance entre finales de 2012 y principios de 2013, cuando él todavía formaba parte de One Direction. Aunque la relación duró apenas unos meses, se convirtió en una de las parejas pop más recordadas de aquella época.

Harry Styles Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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