La razón por la que Eva Longoria prohíbe a su hijo que vea la exitosa serie que la hizo famosa

Eva Longoria se convirtió en una estrella mundialmente conocida gracias a interpretación como Gabrielle Solis en la exitosa serie de ABC, Esposas Desesperadas, que se transmitió durante 8 temporadas de 2004 a 2012.

Aunque para la actriz de 51 años esta serie representa un capítulo fundamental en su vida y en su carrera, tiene claro que su hijo de 8 años todavía no está preparado para descubrir las intensas y polémicas historias que hicieron de esta producción un fenómeno televisivo.

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Eva Longoria no quiere que su hijo vea Esposas Desesperadas

Durante una entrevista con la revista People, Eva Longoria contó que su hijo Santiago comenzó a interesarse por la serie después de encontrarse en YouTube con algunos memes relacionados con su famoso personaje.

La curiosidad del pequeño aumentó al reconocer a su mamá en ellos y, naturalmente, llegó la pregunta: ¿cuándo podrá ver la serie completa?

“Últimamente lo he estado viendo mucho solo porque él lo descubrió”, dice. “Me pregunta: ‘Mamá, ¿cuándo puedo verlo?’ Y yo le digo: ‘Nunca’”.

Y mientras Esposas Desesperadas está fue de discusión, la actriz ya encontró otra manera de sumar puntos como mamá: próximamente llevará a Santiago a un concierto de Bruno Mars, algo que, según contó entre risas, seguramente le dará algunos “puntos extra” con su hijo.

“La última vez que me gané puntos extra como madre, pronto lo haré de nuevo cuando lleve a mi hijo a ver a Bruno Mars. En cuanto vio que Bruno estaba de gira, exclamó: ‘No puede ser, Dios mío! Tenemos que encontrar una fecha para ir’, y enseguida se puso a buscar en internet”.

Los nuevos proyectos de Eva Longoria

Actualmente, Eva se encuentra en la promoción de The Last Sunrise, la nueva película de Prime Video basada en una novela de Anna Todd, donde la actriz interpreta a Isolde, la madre de Ry, una joven que viaja con ella a Mallorca durante el verano y termina viviendo un inesperado romance con Julián, un joven de la isla.

La producción, protagonizada por Maia Reficco y Fernando Líndez, llegó a Prime Video el 26 de agosto de 2026 y combina romance, secretos familiares y una historia de superación ambientada en los paisajes de Mallorca.