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Danna y Belinda estrenan “Dolce Vita”, la colaboración que une a dos grandes estrellas del pop mexicano

¡La espera terminó! Danna y Belinda finalmente unieron sus voces en “Dolce Vita”, una de las colaboraciones más esperadas

Agosto 31, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El tema se estrenó oficialmente el 27 de agosto de 2026 en plataformas digitales, acompañado de un videoclip protagonizado por ambas artistas. Esta canción marca la primera colaboración musical oficial entre Danna y Belinda, dos figuras que han construido carreras exitosas tanto en la música como frente a las cámaras.

¿De qué trata “Dolce Vita”, la nueva canción de Danna y Belinda?

“Dolce Vita” llega con una propuesta sensual, bailable y cargada de energía femenina. Musicalmente, la canción combina elementos del pop electrónico y el italo disco, con sintetizadores y una atmósfera inspirada en el glamour y la fantasía de un verano italiano.

El lanzamiento forma parte de “Wet Dreams”, el nuevo EP de Danna y el segundo capítulo de su proyecto conceptual “Visions”, en el que la intérprete explora una faceta marcada por el deseo, la libertad y el empoderamiento.

Así nació la colaboración entre Danna y Belinda

La historia detrás del esperado dueto también tiene un toque muy especial. Danna ha contado que, mientras trabajaba en la composición de “Dolce Vita”, pensó en Belinda como la artista ideal para acompañarla en la canción.

Para la cantante, trabajar juntas era algo que tenían pendiente desde hace tiempo, por lo que finalmente decidió invitar a Belinda a formar parte del proyecto.

El resultado es una colaboración que, además de reunir a dos de las estrellas más importantes del pop mexicano, pone fin a años de rumores y especulaciones sobre una posible rivalidad entre ambas.

Danna y Belinda también trasladaron el universo de “Dolce Vita” a la pantalla con un videoclip de estética sensual, luminosa y cinematográfica.

Aunque la propuesta visual está inspirada en la idea de un verano italiano, el video fue filmado en una hacienda de Morelos, México, que fue transformada para recrear la atmósfera mediterránea que acompaña a la canción.

Con looks impactantes, una estética cargada de glamour y una evidente química en pantalla, ambas artistas se convierten en las protagonistas de esta fantasía musical.

Danna belinda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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