Belmont Cameli borra fotos con Ella Bright: ¿qué está pasando entre los protagonistas de Off Campus?

El éxito de Off Campus convirtió en pocos meses a Belmont Cameli y Ella Bright en dos de los actores más comentados del momento. Su química como Garrett Graham y Hannah Wells también provocó que una parte del fandom comenzara a seguir con especial atención cada movimiento de ambos fuera de la pantalla. Ahora, una decisión de Belmont en Instagram volvió a encender las especulaciones: archivó varias publicaciones relacionadas con la serie en las que aparecía junto a Ella.

IG: Off Campus

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Entre el contenido que dejó de estar visible se encontrarían publicaciones de la gira promocional de Off Campus, incluidas apariciones de ambos en Today y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, además de material de la premiere en Brasil. No eliminó absolutamente todo el contenido relacionado con Ella.

¿Qué pasó entre Belmont Cameli y Ella Bright?

Desde mayo, algunos seguidores han involucrado a Raina Morris, novia de Belmont, después de que ella dejara de seguir temporalmente a Ella en Instagram. Morris explicó entonces que había sido accidental e incluso ambas bromearon sobre la situación. Más adelante, Ella se refirió públicamente a ella de manera cariñosa.

No es que alguna vez haya esperado ser famoso, pero siempre quise tener éxito en esta carrera… A pesar de todo, sigo sintiéndome prácticamente como la misma persona. Belmont Cameli

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La atención llegó a un punto más delicado en julio, cuando Morris pidió públicamente a algunos seguidores de su novio que dejaran de contactar a miembros de su familia. Por ello, no existe fundamento para afirmar que los cambios en el Instagram de Belmont hayan sido provocados por celos de su pareja; esa explicación continúa siendo una teoría de algunos fans.

No es que alguna vez haya esperado ser famoso, pero siempre quise tener éxito en esta carrera… A pesar de todo, sigo sintiéndome prácticamente como la misma persona. Belmont Cameli

IG: Belmont Cameli.

Además, reveló que procura mantenerse alejado de lo que se dice sobre él en internet. Cameli explicó que intenta no dejarse afectar ni por los elogios ni por los comentarios negativos de desconocidos, porque dar poder a unos también significaría permitir que los otros influyan en cómo se siente consigo mismo.