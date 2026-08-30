Victoria de Yturbe hace historia tras completar la vuelta a Manhattan nadando 48.5 km por una noble causa

La joven nadadora mexicana, completó uno de los desafíos más exigentes de las aguas abiertas: el 20 Bridges Swim Around Manhattan, un recorrido de aproximadamente 48.5 kilómetros alrededor de la isla de Manhattan, en Nueva York.

Con esta proeza, De Yturbe se convirtió en la mexicana más joven en completar esta emblemática travesía, luego de permanecer casi ocho horas en el agua y enfrentar las complejas condiciones del recorrido.

Victoria de Yturbe logró completar el recorrido en 7 horas, 54 minutos y 50 segundos. La prueba atraviesa las aguas que rodean Manhattan y supone un importante desafío físico y mental debido a las corrientes de los ríos East, Harlem y Hudson, además de las condiciones propias de una travesía de ultradistancia.

Detrás de cada movimiento en el agua estuvo la iniciativa Dona Brazadas, un proyecto creado para transformar el esfuerzo deportivo en apoyo para niñas y niños que enfrentan el cáncer.

Para completar los 48.5 kilómetros, la nadadora calculó que realizaría alrededor de 30 mil brazadas. A partir de esta cifra surgió la idea de invitar al público a apadrinar las brazadas mediante donaciones, con el objetivo de reunir recursos para apoyar tratamientos y trasplantes de médula ósea dentro de un programa de cáncer infantil.

La meta inicial de la campaña era recaudar 1.2 millones de pesos, calculando una aportación sugerida de 40 pesos por brazada. Sin embargo, la respuesta superó las expectativas y la iniciativa logró recaudar 2.5 millones de pesos.

Más allá de convertirse en la mexicana más joven en completar este desafío, Victoria de Yturbe decidió utilizar la visibilidad de su reto para poner el foco en una causa que trasciende cualquier marca deportiva.

Su travesía buscó generar conciencia sobre la realidad que enfrentan los niños con cáncer y, al mismo tiempo, reunir fondos que puedan traducirse en oportunidades de tratamiento para pacientes pediátricos.

¿Qué es el 20 Bridges Swim Around Manhattan?

La Vuelta a Manhattan, conocida oficialmente como 20 Bridges Swim Around Manhattan, es una de las pruebas más reconocidas dentro de la natación de aguas abiertas.

El desafío consiste en rodear la isla de Manhattan, atravesando un recorrido de larga distancia y pasando bajo algunos de los puentes más emblemáticos de Nueva York.

El reto forma parte de la llamada Triple Corona de la Natación en Aguas Abiertas, junto con el cruce del Canal de la Mancha y el Canal de Catalina, lo que lo convierte en una prueba especialmente reconocida entre los especialistas de la disciplina.