Natalie Portman: quiénes son sus hijos y las parejas que han marcado su vida

A pesar de que ha vivido bajo los reflectores desde que era una niña, Natalie Portman ha logrado proteger su vida familiar con una elegancia poco común dentro de la industria; sin embargo, la llegada de su tercer hijo a los 45 años, ha puesto su vida familiar en la mira.

Aunque el interés por su vida sentimental siempre ha generado curiosidad entre sus seguidores, es ahora su faceta como madre la que ha despertado gran interés, y el deseo por conocer a sus hijos.

Te podría interesar: Natalie Portman se convierte en mamá por tercera vez a los 45 y esto se sabe de su bebé

Los grandes amores de Natalie Portman

A diferencia de otras celebridades, Natalie Portman mantiene su vida sentimental en privado y prefiere que su carrera como actriz sea el centro de su imagen pública; sin embargo, algunas de sus relaciones han sido bastante públicas.

Lukas Hass

Durante los primeros años de su carrera, Natalie fue vista con el actor Lukas, saliendo juntos en distintas ocasiones, lo que generó especulaciones sobre un posible romance; sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente que mantuvieran una relación formal.

Gael García Bernal

Entre los romances que han marcado su vida destaca su relación con el actor mexicano Gael García Bernal, a quien conoció durante el rodaje de Diarios de motocicleta, y aunque su romance no prosperó a largo plazo, y terminó en medio de una fuerte polémica donde se habló incluso de infidelidad por parte del actor, ambos continuaron con éxito sus respectivas carreras cinematográficas.

Benjamin Millepied

Natalie conoció a Benjamin Millepied durante el rodaje de ‘El Cisne Negro’, donde él era coreógrafo. Se enamoraron, tuvieron dos hijos y se casaron en 2012; sin embargo, tras más de una década juntos, la pareja se separó y finalizó oficialmente su matrimonio en 2024, manteniendo una relación discreta y enfocada en sus hijos.

Tanguy Destable

Actualmente, el novio de Natalie Portman es Tanguy Destable, productor musical francés conocido artísticamente como Tepr, con quien hizo su relación pública en marzo de 2025, después del divorcio de Portman con Benjamin Millepied.

Además, la pareja acaba de convertirse en padres, al darle la bienvenida a su primer hijo en común.

¿Quiénes son los hijos de Natalie Portman?

Natalie Portman es madre de dos hijos, fruto de su relación con el bailarín y coreógrafo francés Benjamin Millepied.

Su primer hijo, Aleph, nació en junio de 2011. La llegada del pequeño ocurrió poco después de que la actriz y Millepied se comprometieran y contrajeran matrimonio, y tres años más tarde, en febrero de 2017, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Amalia.

De acuerdo con medios franceses, el 25 de agosto, Natalie se convirtió en madre a los 45 años, la actriz tuvo un niño, su primer hijo en común con su novio Tanguy, aunque no se han revelado aún más detalles sobre su nacimiento o el nombre.

Por otra parte, Natalie mantiene a sus hijos alejados de los reflectores y protege su privacidad, mientras busca equilibrar su maternidad con su exitosa carrera como actriz.