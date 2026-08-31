Stephen Kalyn, de Off Campus, será el nuevo novio de Sydney Sweeney en una serie

Stephen Kalyn está aprovechando el fenómeno de Off Campus. El actor canadiense fue confirmado este 31 de agosto como parte de The Housemaid’s Secret, secuela del exitoso thriller protagonizado por Sydney Sweeney. Kalyn interpretará a Brock, un atractivo abogado que comienza una relación con Millie Calloway, el personaje de Sweeney, mientras ella intenta reconstruir su vida. La historia volverá a estar basada en las novelas de Freida McFadden y contará nuevamente con Paul Feig como director.

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El anuncio llega después de que Kalyn alcanzara popularidad internacional interpretando a Dean Di Laurentis, uno de los jugadores de hockey de Briar University en Off Campus. La serie se convirtió en uno de los grandes fenómenos recientes de Prime Video y ya prepara su segunda temporada.

IG: Off Campus.

Su éxito también ha estado acompañado de controversias. En julio, Kalyn quedó en el centro de una conversación en redes después de que circularan capturas de algunos de sus “likes” en Instagram, incluidos contenidos de Joe Rogan y publicaciones relacionadas con figuras y causas conservadoras. Las imágenes provocaron críticas y especulaciones sobre sus posturas políticas, aunque el actor no ha confirmado públicamente varias de las etiquetas políticas que usuarios le han atribuido.

Instagram: Ella Bright.

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El actor se integra a un elenco encabezado por Sydney Sweeney, Kirsten Dunst, Paul Anthony Kelly, Brittany Snow y Michele Morrone. The Housemaid’s Secret tiene previsto llegar a los cines el 17 de diciembre de 2027. Representa uno de los pasos más importantes en la carrera de Stephen Kalyn después de Off Campus.