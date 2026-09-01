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Lionel Richie fue hospitalizado y permanece en cuidados intensivos

El legendario cantante estadounidense se encuentra bajo observación médica, mientras especialistas realizan estudios para conocer las causas de su malestar.

Septiembre 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Lionel Richie fue trasladado a un hospital tras presentar problemas de salud, por lo que médicos decidieron mantenerlo bajo estricta vigilancia.

La noticia provocó una inmediata reacción entre sus fans, quienes han seguido de cerca las actualizaciones sobre el estado de salud del intérprete de algunos de los mayores éxitos de la música internacional.

Lionel Richie permanece en cuidados intensivos

Hasta el momento, se ha informado que el cantante permanece en la unidad de cuidados intensivos como medida de precaución, mientras se le practican diversos estudios médicos.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles oficiales sobre su evolución y sobre las posibles modificaciones a sus próximos compromisos profesionales.

La noticia de su hospitalización ha provocado una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes esperan una pronta recuperación del artista.

Por ahora, Lionel Richie continúa bajo atención médica. Se espera que su equipo o fuentes oficiales proporcionen una actualización sobre su condición en cuanto existan nuevos detalles confirmados.

Lionel Richie
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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