¿Qué edificios hizo Teodoro González de León? 100 años del icónico arquitecto

Hablar de la arquitectura contemporánea de la Ciudad de México implica hablar de Teodoro González de León. Nacido en la capital mexicana el 29 de mayo de 1926, el arquitecto, urbanista, pintor y escultor habría cumplido 100 años en 2026, un aniversario que ha motivado distintos homenajes y nuevas miradas a una obra que continúa formando parte de la vida cotidiana de la ciudad.

González de León estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y, en 1947, viajó a Francia gracias a una beca que le permitió trabajar en el taller de Le Corbusier, donde participó en proyectos como la Unidad Habitacional de Marsella. Aquella experiencia sería fundamental para desarrollar posteriormente un lenguaje propio caracterizado por la monumentalidad, las geometrías contundentes, el manejo de la luz y, especialmente, el concreto.

Su trayectoria se extendió durante más de siete décadas y dejó algunos de los edificios que hoy resultan inseparables del paisaje de la CDMX.

1. Museo Tamayo

Ubicado en el Bosque de Chapultepec, el Museo Tamayo es quizá una de las obras más reconocibles de González de León. Diseñado junto con Abraham Zabludovsky e inaugurado en 1981.

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2. Auditorio Nacional

Aunque González de León no construyó originalmente el Auditorio Nacional, sí fue responsable, junto con Abraham Zabludovsky, de la gran remodelación que le dio buena parte de la imagen que conocemos actualmente. Realizada entre 1989 y 1991, la intervención modernizó la acústica, visibilidad y funcionamiento del recinto.

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3. Reforma 222

Décadas después de sus primeras grandes obras, González de León continuó interviniendo algunos de los puntos más importantes de la capital. Entre 2001 y 2008 desarrolló Reforma 222, un complejo de usos mixtos que llevó su arquitectura directamente a una de las avenidas más importantes del país.

4. Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Una de las grandes obras de la etapa final de su carrera fue el Museo Universitario Arte Contemporáneo, mejor conocido como MUAC, inaugurado en 2008 dentro del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

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5. El Colegio de México

Otro de sus grandes proyectos en colaboración con Zabludovsky fue El Colegio de México, terminado en 1976. Sus enormes volúmenes de concreto, patios, terrazas y espacios abiertos ejemplifican varias de las ideas que definirían su arquitectura.

6. Fondo de Cultura Económica

La sede del Fondo de Cultura Económica, construida entre 1990 y 1992 en la zona del Ajusco, es otra de sus obras institucionales más reconocidas. González de León volvió a recurrir a la monumentalidad y al concreto para construir un edificio que funciona casi como una pieza escultórica dentro de la ciudad.

7. Universidad Pedagógica Nacional

La sede de la Universidad Pedagógica Nacional también surgió de la colaboración entre González de León y Abraham Zabludovsky. El proyecto, desarrollado entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, forma parte de la transformación arquitectónica que ambos realizaron al sur de la capital.

8. Arcos Bosques, “El Pantalón”

El perfil de Santa Fe y Bosques de las Lomas tampoco sería el mismo sin González de León. El conjunto Arcos Bosques es uno de los ejemplos más reconocibles de su incursión en la arquitectura corporativa. Su característica silueta le ganó popularmente el sobrenombre de “El Pantalón” y convirtió al complejo en uno de los edificios más fácilmente identificables del poniente de la Ciudad de México.

9. Centro Cultural Bella Época

González de León también intervino edificios históricos. Entre 2004 y 2006 encabezó la remodelación del antiguo Cine Lido para convertirlo en el Centro Cultural Bella Época, actualmente uno de los espacios culturales más reconocibles de la colonia Condesa.

Teodoro González de León murió el 16 de septiembre de 2016, a los 90 años, pero buena parte de su obra continúa siendo utilizada diariamente. Museos, universidades, auditorios, centros culturales, oficinas y complejos urbanos mantienen vigente una visión en la que la arquitectura debía dialogar directamente con la ciudad y con quienes la habitaban.