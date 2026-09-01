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Justin y Hailey Bieber protagonizan un tenso momento en la boda de Finneas, hermano de Billie Eilish

La pareja fue captada apartándose de los invitados para mantener una conversación aparentemente seria durante la boda de Finneas O’Connell y Claudia Sulewski en California.

Septiembre 01, 2026 • 
Tania Franco
Justin y Hailey Bieber protagonizan un tenso momento en la boda de Finneas, hermano de Billie Eilish

Aeon/GC Images

La boda de Finneas O’Connell y Claudia Sulewski reunió a varias estrellas de Hollywood el pasado 29 de agosto en Montecito, California. En la ceremonia Billie Eilish, hermana y colaboradora musical del novio, fue la encargada de oficiar el enlace.

Sin embargo, entre las imágenes que dejó la celebración, un momento protagonizado por Justin y Hailey Bieber llamó especialmente la atención.

¿Qué pasó entre Justin y Hailey Bieber en la boda de Finneas?

Fotografías tomadas durante la celebración muestran a los Bieber alejados durante unos minutos del resto de los invitados mientras mantenían lo que parecía ser una conversación seria y cargada de emoción. Hailey fue captada gesticulando mientras hablaba con su esposo y, posteriormente, Justin se alejó del lugar para atender una llamada telefónica.

Las imágenes rápidamente provocaron especulaciones sobre una posible discusión. No obstante, una especialista en lenguaje corporal consultada por medios señaló que, aunque las fotografías podían transmitir cierta tensión, no mostraban señales claras de un conflicto entre ambos.

Además, DeuxMoi aseguró posteriormente, citando a sus fuentes, que Justin y Hailey no estaban peleando ni tuvieron un enfrentamiento durante la boda. Justin también compartió fotografías junto a su esposa tomadas durante la celebración, acompañadas de corazones.

Justin Bieber Hailey Bieber Billie Eilish
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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