¿De qué trata “Susurran tu nombre”? La película de Robert De Niro que triunfa en Netflix

“Susurran tu nombre” es la película que está despertando el interés de los amantes del suspenso y el misterio en Netflix. El thriller, cuyo título original es “The Whisper Man”, cuenta con un elenco encabezado por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan y está basado en la exitosa novela homónima del escritor Alex North.

Dirigida por James Ashcroft, la película llegó a Netflix en 2026 y propone una historia marcada por la desaparición de un niño, un asesino serial del pasado y una compleja relación familiar.

¿De qué trata “Susurran tu nombre”, la película de Netflix?

La historia sigue a Tom Kennedy, un escritor viudo que intenta reconstruir su vida junto a su hijo después de la muerte de su esposa. Sin embargo, todo cambia cuando el menor desaparece misteriosamente.

Desesperado por encontrarlo, Tom recurre a su padre, Pete Willis, un detective retirado con quien mantiene una relación distante. El personaje, interpretado por Robert De Niro, tiene una conexión directa con el caso: años atrás fue responsable de capturar a un peligroso asesino serial vinculado con crímenes similares.

A partir de ese momento, el pasado y el presente comienzan a entrelazarse en una investigación llena de secretos, pistas inquietantes y preguntas que mantienen la tensión hasta el final.

Robert De Niro interpreta a un detective retirado

En “Susurran tu nombre”, Robert De Niro da vida a Pete Willis, un antiguo detective que debe enfrentarse nuevamente a los fantasmas de uno de los casos más importantes de su carrera.

Su regreso a la investigación no solo lo lleva a enfrentarse con un peligroso episodio del pasado, sino también a reconstruir la relación con su hijo en medio de una situación límite.

Este vínculo entre padre e hijo se convierte en uno de los ejes emocionales de la película, que combina el thriller policiaco con el drama familiar.

¿Quién es el asesino de “Susurran tu nombre”?

La película gira alrededor de un asesino serial conocido como el Hombre de los Susurros, cuyos crímenes dejaron una profunda huella en la comunidad.

Aunque el criminal fue capturado años atrás, los nuevos acontecimientos despiertan la sospecha de que podría existir una conexión entre los casos del pasado y la desaparición que desencadena la historia.

Esta premisa convierte a “Susurran tu nombre” en una opción ideal para quienes disfrutan de las películas de misterio, investigaciones criminales y thrillers psicológicos.

¿Quiénes aparecen en el reparto de “Susurran tu nombre”?

Además de Robert De Niro, la película reúne a reconocidas figuras de Hollywood.

El reparto incluye:

Robert De Niro

Adam Scott

Michelle Monaghan

Michael Keaton

Hamish Linklater

Owen Teague

Acston Luca Porto

La combinación de este elenco es uno de los grandes atractivos de la producción, especialmente por el esperado regreso de Robert De Niro al género del thriller criminal.

La película está basada en la novela “The Whisper Man”, publicada por el escritor británico Alex North.