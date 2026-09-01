Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¿De qué trata “Susurran tu nombre”? La película de Robert De Niro que triunfa en Netflix

Robert De Niro protagoniza uno de los thrillers más inquietantes de Netflix. “Susurran tu nombre” combina misterio, crímenes y secretos familiares en una historia que mantiene al espectador en tensión.

Septiembre 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
susurran-tu-nombre-netflix.jpeg

“Susurran tu nombre” es la película que está despertando el interés de los amantes del suspenso y el misterio en Netflix. El thriller, cuyo título original es “The Whisper Man”, cuenta con un elenco encabezado por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan y está basado en la exitosa novela homónima del escritor Alex North.

Dirigida por James Ashcroft, la película llegó a Netflix en 2026 y propone una historia marcada por la desaparición de un niño, un asesino serial del pasado y una compleja relación familiar.

¿De qué trata “Susurran tu nombre”, la película de Netflix?

La historia sigue a Tom Kennedy, un escritor viudo que intenta reconstruir su vida junto a su hijo después de la muerte de su esposa. Sin embargo, todo cambia cuando el menor desaparece misteriosamente.

Desesperado por encontrarlo, Tom recurre a su padre, Pete Willis, un detective retirado con quien mantiene una relación distante. El personaje, interpretado por Robert De Niro, tiene una conexión directa con el caso: años atrás fue responsable de capturar a un peligroso asesino serial vinculado con crímenes similares.

A partir de ese momento, el pasado y el presente comienzan a entrelazarse en una investigación llena de secretos, pistas inquietantes y preguntas que mantienen la tensión hasta el final.

Robert De Niro interpreta a un detective retirado

En “Susurran tu nombre”, Robert De Niro da vida a Pete Willis, un antiguo detective que debe enfrentarse nuevamente a los fantasmas de uno de los casos más importantes de su carrera.

Su regreso a la investigación no solo lo lleva a enfrentarse con un peligroso episodio del pasado, sino también a reconstruir la relación con su hijo en medio de una situación límite.

Este vínculo entre padre e hijo se convierte en uno de los ejes emocionales de la película, que combina el thriller policiaco con el drama familiar.

¿Quién es el asesino de “Susurran tu nombre”?

La película gira alrededor de un asesino serial conocido como el Hombre de los Susurros, cuyos crímenes dejaron una profunda huella en la comunidad.

Aunque el criminal fue capturado años atrás, los nuevos acontecimientos despiertan la sospecha de que podría existir una conexión entre los casos del pasado y la desaparición que desencadena la historia.

Esta premisa convierte a “Susurran tu nombre” en una opción ideal para quienes disfrutan de las películas de misterio, investigaciones criminales y thrillers psicológicos.

¿Quiénes aparecen en el reparto de “Susurran tu nombre”?

Además de Robert De Niro, la película reúne a reconocidas figuras de Hollywood.

El reparto incluye:

Robert De Niro

Adam Scott

Michelle Monaghan

Michael Keaton

Hamish Linklater

Owen Teague

Acston Luca Porto

La combinación de este elenco es uno de los grandes atractivos de la producción, especialmente por el esperado regreso de Robert De Niro al género del thriller criminal.

La película está basada en la novela “The Whisper Man”, publicada por el escritor británico Alex North.

Netflix
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
El hijo de Naya Rivera debuta como actor a seis años de la muerte de su mamá
Entretenimiento
El hijo de Naya Rivera debuta como actor a seis años de la muerte de su mamá
Septiembre 01, 2026
 · 
Tania Franco
Justin y Hailey Bieber protagonizan un tenso momento en la boda de Finneas, hermano de Billie Eilish
Entretenimiento
Justin y Hailey Bieber protagonizan un tenso momento en la boda de Finneas, hermano de Billie Eilish
Septiembre 01, 2026
 · 
Tania Franco
Razones por las que Rosalía desató polémica con su LUX Tour
Entretenimiento
Rosalía revela el enorme sacrificio detrás de LUX: “Estamos muy fuera de presupuesto”
Septiembre 01, 2026
 · 
Tania Franco
Stephen Kalyn, de Off Campus, será el nuevo novio de Sydney Sweeney en una serie
Entretenimiento
Stephen Kalyn, de Off Campus, será el nuevo novio de Sydney Sweeney en una serie
Agosto 31, 2026
 · 
Tania Franco
Belmont Cameli borra fotos con Ella Bright: ¿qué está pasando entre los protagonistas de Off Campus?
Entretenimiento
Belmont Cameli borra fotos con Ella Bright: ¿qué está pasando entre los protagonistas de Off Campus?
El actor archivó varias publicaciones junto a su coprotagonista y desató nuevas teorías sobre un posible distanciamiento. Además de dar recientes declaraciones sobre la fama.
Agosto 31, 2026
 · 
Tania Franco
maria-vargas-nueva-miss-universe-mexico-2026.jpeg
Entretenimiento
María Vargas, de Jalisco, es la nueva Miss Universe México 2026 y representará al país en Puerto Rico
La jalisciense María Guadalupe Vargas Naranjo conquistó la corona nacional y se convirtió en la nueva representante de México rumbo a Miss Universe 2026, sucediendo a Fátima Bosch
Agosto 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universe-2026.jpeg
Entretenimiento
Así fue la emotiva despedida de Fátima Bosch en Miss Universe México 2026
La reina mexicana vivió una noche llena de emociones en Los Cabos, donde se despidió de su título nacional con un conmovedor mensaje, un espectacular look y la coronación de su sucesora, María Guadalupe Vargas Naranjo.
Agosto 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
danna-belinda-dolce-vita.jpeg
Entretenimiento
Danna y Belinda estrenan “Dolce Vita”, la colaboración que une a dos grandes estrellas del pop mexicano
¡La espera terminó! Danna y Belinda finalmente unieron sus voces en “Dolce Vita”, una de las colaboraciones más esperadas
Agosto 31, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez