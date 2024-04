Las polémicas declaraciones que hizo Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy previo a su última separación

En medio de las especulaciones sobre una separación definitiva entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, fue la actriz quien se encargó de confirmar que su relación había llegado a su fin. Los dichos de la artista pusieron punto final a los rumores de que ella estaría molesta por la cercanía que el padre de sus hijos ha mostrado con Samadhi Zendejas, quien fue su compañera en un proyecto grabado en 2023.

Elizabeth Gutiérrez anuncia su ruptura con William Levy tras 20 años juntos

Pese a que durante semanas Elizabeth se había negado a hablar públicamente del estado de su relación con William Levy, finalmente se decidió a romper el silencio y aclarar qué es lo que está pasando entre ellos.

En una sincera charla con Hola en su versión estadounidense, Gutiérrez aseveró que, tras 20 años juntos y dos hijos en común, han dejado de conformar una pareja.

“Actualmente no estamos juntos. Creo que por mi parte, nunca ha sido por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y, como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, declaró la actriz estadounidense.

Esta confirmación llega un par de horas después de que sus publicaciones en Instagram generaran inquietud entre sus seguidores, pues se especuló que los posteos que había estado realizando eran una especie de indirecta hacia William.

Asimismo, surgieron versiones que apuntaron a supuestas diferencias irreconciliables ocasionadas por un romance entre Levy y Samadhi Zendejas, quienes el año pasado protagonizaron una telenovela y fueron relacionados sentimentalmente debido a la química que mostraron dentro y fuera de la pantalla.

Durante 20 años, la relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha atravesado diversos altibajos Instagram

La actriz se sincera y revela que siempre tendrá un gran cariño por el padre de sus hijos: “Fue el amor de mi vida”

Finalmente, rememoró parte de lo que vivieron en 20 años juntos y reafirmó que siempre guardará un cariño especial por Levy, a quien aún considera como el “amor de su vida”.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Siempre apostaba por él y quería mostrarnos como éramos, porque vivimos muchos momentos durante los 20 años que estuvimos juntos”, expresó Elizabeth, que ahora mismo se concentra en sus hijos y en retomar de lleno su trayectoria artística.