William Levy y Elizabeth Gutiérrez estarían atravesando una crisis: los duros mensajes de la actriz que lo delatan

A lo largo de 20 años, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han conformado una de las parejas más mediáticas del espectáculo, pues durante este tiempo, mucho se ha especulado acerca de los altibajos que han experimentado a lo largo de su relación. Esta vez volvieron a centrarse en el centro de la polémica, luego de que se diera a conocer que estarían atravesando por un momento complicado, mismo que habría sido confirmado por la actriz mediante una serie de controvertidas declaraciones en redes sociales.

Las pistas que dio Elizabeth Gutiérrez sobre su relación con William Levy

Las últimas horas, la modelo y actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez dio de qué hablar tras publicar una serie de inquietantes mensajes en redes, mismos que estarían dedicados a William Levy y serían la respuesta a un video que posteó una de las colegas del padre de sus hijos.

“Sigue ordeñándolo. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga, pero tú sigue”, escribió Gutiérrez, para posteriormente lanzar una indirecta más en la que aseguró que “si alguien puede tener lo que ella quiere, entonces ya no lo quiere más”, misma que fue tomada como una indirecta hacia William.

Finalmente, dejó ver que no pasa por un buen momento emocionalmente hablando y finalizó sus interacciones en línea con una frase en la que se lee: “Sí, ella sabe sonreír mientras se rompe por dentro”, dicho que terminó por confirmar que atraviesa una situación difícil.

Cómo surgieron las versiones de un distanciamiento entre los actores

Los primeros rumores de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez nuevamente habrían decidido separarse tomaron fuerza a mediados de 2023, cuando el cubano fue relacionado sentimentalmente con Samadhi Zendejas, su coprotagonista en un proyecto de televisión.

Aunque ninguno de los involucrados ha dado declaraciones públicas sobre este supuesto romance, lo cierto es que todo parece indicar que las especulaciones sí mermaron aun más la convivencia de William y Elizabeth, quienes a pesar de no estar casados, durante más de 20 años han estado juntos como pareja.